Für dieses Talent wird "The Voice of Germany"-Coach Ronan Keating geblockt!

Osterburg - Für Fritz Speck aus Osterburg ( Landkreis Stendal ) hätte es bei den Blind Auditions von " The Voice of Germany " nicht besser laufen können. In der zweiten Folge schaffte der 18-Jährige es, die Coaches umzuhauen, und erreichte einen Vierer-Buzzer. Doch für welches Team entscheidet sich Fritz?

Auch wenn der Schüler aus dem kleinen Dorf Polkern schon mit seiner Familien-Band "Carpenter & Bacon" Bühnenerfahrung sammeln konnte, merkt man ihm die Anspannung an.

Fritz Speck (18) aus Osterburg ergatterte sich einen Vierer-Buzzer. © ProSieben/SAT.1/ Richard Hübner

Mit dem letzten Ton tobt das Publikum. Bevor die Coaches um Fritz kämpfen, heißt es erst mal Standing Ovation für das Talent aus Sachsen-Anhalt.

Hinter den Kulissen fließen bei seiner Familie schon die Tränen. Auf der Bühne kann der 18-Jährige sein Glück kaum fassen. "Verrückt, ey" ist das Erste, das ihm beim Anblick des Vierer-Buzzers über die Lippen kommt.

Dann geht der Kampf los: Bevor Giovanni sich an den jungen Sänger richten kann, versuchen ihn Ronan und Tom bereits mit Absperrband an seinem Stuhl festzubinden und ihn so stumm zu schalten.

Shirin ergreift daraufhin die Chance und versucht Fritz in ihr Team zu bekommen. "Ich hör mich und seh mich einfach nicht satt an dir", sagt die Musikerin begeistert. "Du hattest '5 Meter Mauern', ich hatte fünfmal Gänsehaut!", so Shirin weiter über Fritz Auftritt.

Als sich Giovanni dann trotzdem einmischt und versucht, Fritz auf seine Seite zu ziehen, klebt sie dem Italiener einfach den Mund zu.