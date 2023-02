Für in Dresden gedrehtes Musikdrama "Tár": Cate Blanchett gewinnt BAFTA

Charmant und bezaubernd: Cate Blanchett (53) mit dem BAFTA-Darsteller-Preis für "Tár". © dpa/Ian West

Für Blanchett ist die BAFTA-Verleihung ein weiterer Baustein auf dem Weg zu ihrem dritten Oscar. Zumindest setzte sie sich jetzt gegen die - auch bei den Oscars mitfavorisierten - Darstellerinnen Michelle Yeoh (60, "Everything Everywhere All At Once"), Viola Davis (57, "The Woman King") und Emma Thompson (63, "Good Luck to You, Leo Grande") durch. Blanchett war überwältigt und kämpfte bei ihrer Dankesrede mit den Tränen.



Im Film spielt die US-amerikanisch-australische Schauspielerin Lydia Tár, die fiktive Chefdirigentin eines deutschen Orchesters, deren Leben auseinanderbricht. Regisseur Todd Field (58) erzählt von lesbischer Liebe der Dirigentin zur Cellistin Sharon (Nina Hoss, 47) und Machtmissbrauch im Kulturbetrieb.

"Die Figur könnte kaum weiter von meinen eigenen Erfahrungen entfernt sein", sagte Blanchett. Für ihre Leistung wurde sie unter anderem mit dem Coppa Volpi als beste Hauptdarstellerin beim Filmfestival Venedig und dem Golden Globe ausgezeichnet.

Am Donnerstag werden Blanchett und Hoss ihren Film auf der Berlinale erstmals dem deutschen Publikum präsentieren.