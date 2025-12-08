Schwangere Tanja Makarić wehrt sich gegen fiese Mama-Kritik: "Ich bin richtig geschockt!"

Wuppertal - Eigentlich sollte eine Schwangerschaft doch etwas Wunderschönes sein. Bei Influencerin Tanja Makarić (28) ist es aber gerade eher ein Nerventest. Der Grund: Eine regelrechte "Welle an Kritik", wie sie selbst sagt.

Tanja Makarić (28) teilt ihre Schwangerschaft offen im Netz und kassiert dafür teilweise heftige Kritik. © Bildmontage: Instagram/ tanjamakaric_

In ihrer Instagram-Story am Sonntagabend lässt Tanja ordentlich Dampf ab und klingt dabei ziemlich genervt: "Ich weiß nicht, warum Leute gerne Mütter oder werdende Mütter kritisieren wollen. Vor allem andere Frauen kritisieren andere Frauen. Ich bin richtig geschockt!"

Damit gemeint ist offenbar ständiges Gemecker an Tanjas Postings. Mal sei sie "zu nackt", mal solle sie sich anders anziehen. "Warum ich zu Hause rumlaufe, wie ich gerade rumlaufe? Mir passt nichts. Sorry!", sagt sichtlich aufgebracht.

Doch es kommt noch dicker: Eine Userin habe ihr sogar geschrieben, sie dürfe ihre Wassereinlagerungen nicht zeigen, weil andere es viel schlimmer gehabt hätten.

Für Tanja ein sehr unsensibles Verhalten: "Es tut mir total leid, dass deine schlimmer waren. Aber für mich ist das schlimm!"