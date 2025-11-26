Missbrauch, Sucht, große Liebe: Howard Carpendale lässt tief in sein Leben blicken

München - In wenigen Wochen wird Schlager-Legende Howard Carpendale (79) seinen 80. Geburtstag feiern. 60 Jahre davon steht er bereits auf der Bühne. Doch sein Leben war alles andere als purer Glanz und Glamour.

Schlager-Sänger Howard Carpendale (r.) und seine Frau Donnice Pierce. Sie war schon Jahrzehnte vor der Ehe an seiner Seite. © Hendrik Schmidt/dpa

"Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken, das ist ein Teil des Lebens von Drogensucht bis Depression", sagte der Rock-Fan und Schlager-Star gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

"Gerade bei prominenten Leuten kommt das öfter vor." Seit Mittwoch kann man in seiner Autobiografie "Unerwartet" tiefere Einblicke in das emotionale Innenleben des Entertainers gewinnen.

So sehr er in dem Interview unterstreicht, dass es menschlich sei, Fehler zu machen: ganz ohne Leid und Reue lief auch sein Leben nicht ab.

"Ich wachse in einer freundlichen Familie auf. Doch ich bin kein glückliches Kind", schreibt er in seinem Buch. Er war auch nicht unglücklich, doch er wusste noch nicht so genau, wo er hingehört, wer es sein möchte. Doch später im Text sollte die Geschichte besonders düster werden.

Als Zehnjähriger sei er von einem Bekannten seines Vaters mehrfach betatscht worden. Das erste Mal in einem dunklen Park auf dem Heimweg. Es sollte nicht das einzige Mal sein.