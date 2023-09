Leichen sorgen zu Halloween für steigenden Adrenalinspiegel im Hamburg Dungeon

Hamburg – Die Halloween-Saison steht vor der Tür und in der Hansestadt gibt es wohl kaum einen besseren Ort für die schaurig-schönen Feierlichkeiten als das Hamburg Dungeon. Unter dem Motto "Home of Halloween" erwartet die Besucher ab dem 1. Oktober "gruselige und neckische" Spielereien und als Highlight die neue saisonale Sondershow "Die Toten von Kirchhoff".

"Als wir in einem Geschichtsbuch auf die Sage der Leichen von Kirchhoff stießen, war uns sofort klar, dass wir sie erzählen müssen - und wann passt eine solche Geschichte besser, als zu Halloween?", erzählte Miriam Wolframm, General Managerin des Hamburg Dungeon, bei der Premiere der Show am Freitag, die wie alle anderen Shows des Dungeons auf wahren Begebenheiten beruht.

Die Toten wurden damals einfach in Gruppengräbern unter Erdhügeln verscharrt, spätere Siedler bauten ihre Städte und Dörfer unwissend auf ihren Gebeinen. Kein Wunder also, dass diese nie ihre Ruhe gefunden haben und es kaum erwarten können, dem ein oder anderen Besucher auf den Zahn zu fühlen.

Die Untoten warten nur darauf, den Besuchern ab dem 1. Oktober ihre Geschichte zu erzählen. © Madita Eggers/TAG24

Doch was macht das Dungeon an sich eigentlich so besonders? "Es ist wirklich etwas Einzigartiges. Die geführte Tour mit Schauspielenden durch die einzelnen Räume ist speziell und kurzweilig, dadurch dass man acht Minuten in einem Raum ist, eintaucht in die Geschichte und dann weiter geschickt wird", so Wolframm gegenüber TAG24.

"Das Ganze ist aufgewertet mit dem ein oder anderen Fahrgeschäft, was noch einmal einen ganz anderen Thrill mit sich bringt. Das Adrenalin- und Endorphin-Level ist die ganze Zeit wirklich hoch und am Ende kommt man nach eineinhalb Stunden raus und denkt sich 'Wow, was war das eigentlich?'"

Ein ganz besonderer Tag wird auch – wie sollte es auch anders sein – Freitag, der 13. Oktober, sein. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz ist eine Blutspendenaktion im Hamburg Dungeon geplant.

"Das heißt, wir werden die Leute erst zu Tode erschrecken und ihnen dann das Blut rauben", sagte Wolframm schmunzelnd. Belohnt wird der Blutverlust mit Freikarten. Tickets für das Halloween-Spektakel gibt es unter thedungeons.com.