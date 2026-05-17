Hast du Lust auf Nervenkitzel? Dann solltest du diesen Film nicht verpassen
Damit bei Dir am Sonntag keine Langeweile aufkommt, hält das TV-Programm jede Menge Abwechslung bereit – von Intrigen und Affären bis hin zum absoluten Chaos. Doch um welchen Film Du aber dringend einen Bogen machen sollten, verraten wir Dir hier!
Pflichttermin
Brendan Fraser war für mich früher einfach der König des Abenteuerkinos. Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008) hat alles: Höhlen, Monster, Chaos und dieses herrlich naive Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein großes Abenteuer wartet. Danach möchte man eigentlich sofort einen Rucksack packen und losziehen.
18.30 Uhr, Tele5
Geheimtipp
The Big Lebowski (1998) ist einer dieser Filme, bei denen man erst nach einer Stunde merkt, dass eigentlich komplett nichts normal läuft. Jeff Bridges schlurft als "The Dude" durch ein Chaos aus Entführungen, schrägen Typen und Bowlingbahnen. Klingt absurd, ist absurd und genau deshalb Kult.
20.15 Uhr, arte
Bloß nicht
Eigentlich erzählt Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us eine wichtige Geschichte über toxische Beziehungen. Eigentlich. Leider denkt man inzwischen bei jeder Szene nur noch an den Dauer-Prozess zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42). Statt Drama auf der Leinwand gibt’s Drama außerhalb des Films und das macht das Ganze inzwischen eher nervig als bewegend.
20.15 Uhr, Sat.1
Streaming
Rivals ist wie eine überdrehte britische Luxus-Seifenoper auf Steroiden. Reiche Menschen in den 80ern, Intrigen, Affären, Machtspielchen und dabei alle unfassbar sexy angezogen. Dazu dieser englische Landadel-Vibe zwischen Polo, Champagner und Seitensprüngen. Ich liebe wirklich alles daran.
Disney+
Die TAG24-Redaktion wünscht dir viel Spaß beim Schauen!
Titelfoto: Fotomontage/dpa/SAT.1/Warner Bros.