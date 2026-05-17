17.05.2026 08:00 Hast du Lust auf Nervenkitzel? Dann solltest du diesen Film nicht verpassen

Damit bei dir am Sonntag keine Langeweile aufkommt, hält das TV-Programm jede Menge Abwechslung bereit – von Intrigen und Affären bis hin zum absoluten Chaos.

Von Lena Plischke

Damit bei Dir am Sonntag keine Langeweile aufkommt, hält das TV-Programm jede Menge Abwechslung bereit – von Intrigen und Affären bis hin zum absoluten Chaos. Doch um welchen Film Du aber dringend einen Bogen machen sollten, verraten wir Dir hier!

Pflichttermin

Lust auf jede Menge Gänsehaut und Nervenkitzel? © dpa/SAT.1/Warner Bros.

Brendan Fraser war für mich früher einfach der König des Abenteuerkinos. Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008) hat alles: Höhlen, Monster, Chaos und dieses herrlich naive Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein großes Abenteuer wartet. Danach möchte man eigentlich sofort einen Rucksack packen und losziehen. 18.30 Uhr, Tele5

Geheimtipp

Das muss man erst einmal durchschauen. © picture alliance/dpa/Universal Pictures

The Big Lebowski (1998) ist einer dieser Filme, bei denen man erst nach einer Stunde merkt, dass eigentlich komplett nichts normal läuft. Jeff Bridges schlurft als "The Dude" durch ein Chaos aus Entführungen, schrägen Typen und Bowlingbahnen. Klingt absurd, ist absurd und genau deshalb Kult. 20.15 Uhr, arte

Bloß nicht

Der Film "Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us" lief erstmals im August 2024 in den deutschen Kinos. © dpa/Sony Pictures/Netflix

Eigentlich erzählt Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us eine wichtige Geschichte über toxische Beziehungen. Eigentlich. Leider denkt man inzwischen bei jeder Szene nur noch an den Dauer-Prozess zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42). Statt Drama auf der Leinwand gibt’s Drama außerhalb des Films und das macht das Ganze inzwischen eher nervig als bewegend. 20.15 Uhr, Sat.1

Streaming

Wenn du Lust auf Intrigen und jede Menge Machtspielchen hast, dann bist du hier genau richtig. © Disney+