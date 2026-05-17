Lotto King Karl feiert Silberhochzeit im Stadtpark: "Ist wie Fliegen!"
Hamburg - Während die einen Fußballfans trauerten, hatten die anderen gleich doppelt zu feiern: Traditionell hat Kult-Sänger Lotto King Karl (59) am Samstagabend zusammen mit seinen "Barmbek Dream Boys (und Girls)" die diesjährige Saison des "Stadtpark Open Airs" eröffnet und dabei gleich mehrere Jubiläen gefeiert.
Um Punkt 19 Uhr stand der ehemalige HSV-Stadionsprecher bei seinem 56. (!) Auftritt in 25 Jahren im Hamburger Stadtpark auf der Bühne. Zur Feier des Tages klarte sogar der Himmel genau für die drei Stunden Konzert auf.
Am 15. September 2001 stand der gebürtige Hamburger erstmals im Grünen Wohnzimmer auf der Bühne. Was damals als einmaliger Auftritt begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Tradition.
Mit inzwischen weit mehr als 50 Shows gilt Lotto King Karl als Rekordhalter der Stadtpark-Open-Air-Reihe.
Für seinen diesjährigen Auftritt reiste der 59-Jährige sogar extra aus dem Urlaub an – und auch zahlreiche Fans ließen sich trotz Parallelveranstaltungen wie dem ESC den Abend nicht entgehen.
Dass es inzwischen schon 25 Jahre Stadtpark-Konzerte sind, sei ihm selbst gar nicht so bewusst gewesen, erzählte der "King" seinen wie immer in HSV-Merch gehüllten Fans.
Viel wichtiger seien ihm die inzwischen 56 Auftritte: "Das wäre alles nicht möglich gewesen, ohne das Publikum von Hamburg. Vielen Dank. Viele halten das schon so lange mit uns aus. Das ist wirklich erstaunlich und ich weiß das sehr zu schätzen." Das Hamburger Publikum werde oft versucht zu kopieren, könne aber nie ersetzt werden. "Das hier im Stadtpark 2026 ist wie Fliegen", sagte der 59-Jährige und stimmte direkt seinen gleichnamigen Hit an.
Überhaupt war es ein Abend der Jubiläen: 25 Jahre Stadtpark-Auftritte, 40 Jahre Freundschaft mit Gitarrist Jörn Heilbut und zugleich der 20. Todestag seines engen Freundes Michael "Michel", der bereits 2006 starb und früher immer am rechten Bühnenrand gesessen habe. Mit dem Song "Scheißtag" hält Lotto King Karl die Erinnerung an ihn jedes Jahr aufs Neue lebendig.
"Prost, Hamburg!" Lotto King Karl denkt noch nicht ans Aufhören
Trotz vieler emotionaler Momente blieb die Stimmung ausgelassen. Der Abend sollte laut Karl eine "Party" werden – und das wurde er auch.
Wie bei seinen Konzerten üblich, stieg mit fortschreitendem Abend auch der Bierkonsum des Publikums, angefeuert von der Bühne mit "Prost, Hamburg!"-Rufen sowie Songs wie "Biersexuell" und "Fußball & Dosenbier".
Und auch wenn der Kult-Sänger angekündigt hatte, zum Jubiläum "alles anders" machen zu wollen, wurde es am Ende doch vor allem ein Wiederhören seiner größten Dauerbrenner.
Ans Aufhören denkt der Hamburger ohnehin noch nicht: Am liebsten wolle er "noch bis zum 75. Auftritt" weitermachen: "Dann sind viele hier schon 80. Aber wenn ich sehe, wie fit hier noch alle sind – warum nicht?"
Ex-HSV-Profi Rafael van der Vaart vermisst Lotto King Karl
Kurz vor der letzten Zugabe erzählte Lotto King Karl noch von einem "sehr, sehr süßen Video", das er vor wenigen Tagen von Rafael van der Vaart (43) bekommen habe. Darin singe der frühere HSV-Profi gemeinsam mit seiner Familie seinen Kult-Song "Hamburg, meine Perle".
"Er hat geschrieben: 'Ich vermisse dich, mein Freund'", erzählte Lotto King Karl. Besonders bewegt habe ihn, dass van der Vaart der letzte Spieler gewesen sei, den er im Stadion angesagt habe: "Und das letzte Tor, das ich jemals angesagt habe, ist von Damian van der Vaart [dessen Sohn]."
Mit der ehemaligen HSV-Stadionhymne folgte dann auch traditionell die letzte Zugabe. Arm in Arm sangen die Fans lautstark mit und feierten ihren "King", der direkt Hoffnung auf ein Wiedersehen machte: "Es ist keine Drohung, aber wir werden schon noch mal wieder vorbeikommen!"
Der Auftritt von Lotto King Karl war dabei erst der Auftakt für die Stadtpark-Saison 2026. Noch bis September stehen noch zahlreiche nationale und internationale Künstler auf der Bühne – darunter Madness, ZZ Top, Seal, Charlie Puth sowie Nena, The BossHoss und Helge Schneider. Auch ein Benefizkonzert zum 15. Jubiläum der Kinderklinikkonzerte mit unter anderem Leony, Max Giesinger und SOPHIA ist geplant.
Tickets und Programm unter stadtparkopenair.de.
Titelfoto: Montage: Fabian Lippke (2)