Lotto King Karl feiert Silberhochzeit im Stadtpark: "Ist wie Fliegen!"

Hamburg - Während die einen Fußballfans trauerten , hatten die anderen gleich doppelt zu feiern: Traditionell hat Kult-Sänger Lotto King Karl (59) am Samstagabend zusammen mit seinen "Barmbek Dream Boys (und Girls)" die diesjährige Saison des " Stadtpark Open Airs " eröffnet und dabei gleich mehrere Jubiläen gefeiert.

Auch beim 56. Auftritt noch immer beste Laune: Lotto King Karl eröffnete am Samstag die neue Saison des "Stadtpark Open Airs" in Hamburg. © Fabian Lippke

Um Punkt 19 Uhr stand der ehemalige HSV-Stadionsprecher bei seinem 56. (!) Auftritt in 25 Jahren im Hamburger Stadtpark auf der Bühne. Zur Feier des Tages klarte sogar der Himmel genau für die drei Stunden Konzert auf.

Am 15. September 2001 stand der gebürtige Hamburger erstmals im Grünen Wohnzimmer auf der Bühne. Was damals als einmaliger Auftritt begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Tradition.

Mit inzwischen weit mehr als 50 Shows gilt Lotto King Karl als Rekordhalter der Stadtpark-Open-Air-Reihe.

Für seinen diesjährigen Auftritt reiste der 59-Jährige sogar extra aus dem Urlaub an – und auch zahlreiche Fans ließen sich trotz Parallelveranstaltungen wie dem ESC den Abend nicht entgehen.

Dass es inzwischen schon 25 Jahre Stadtpark-Konzerte sind, sei ihm selbst gar nicht so bewusst gewesen, erzählte der "King" seinen wie immer in HSV-Merch gehüllten Fans.

Viel wichtiger seien ihm die inzwischen 56 Auftritte: "Das wäre alles nicht möglich gewesen, ohne das Publikum von Hamburg. Vielen Dank. Viele halten das schon so lange mit uns aus. Das ist wirklich erstaunlich und ich weiß das sehr zu schätzen." Das Hamburger Publikum werde oft versucht zu kopieren, könne aber nie ersetzt werden. "Das hier im Stadtpark 2026 ist wie Fliegen", sagte der 59-Jährige und stimmte direkt seinen gleichnamigen Hit an.

Überhaupt war es ein Abend der Jubiläen: 25 Jahre Stadtpark-Auftritte, 40 Jahre Freundschaft mit Gitarrist Jörn Heilbut und zugleich der 20. Todestag seines engen Freundes Michael "Michel", der bereits 2006 starb und früher immer am rechten Bühnenrand gesessen habe. Mit dem Song "Scheißtag" hält Lotto King Karl die Erinnerung an ihn jedes Jahr aufs Neue lebendig.