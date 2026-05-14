"Wird wieder hinten landen": Nino de Angelo teilt gegen deutschen ESC-Song aus

Köln - Schlagersänger Nino de Angelo (62, "Jenseits von Eden") findet Deutschlands ESC-Lied "Fire" von Sarah Engels (33) nicht gut genug für eine vordere Platzierung.

Nino de Angelo (62) glaubt nicht an einen deutschen ESC-Erfolg. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Trotz einer wunderbaren Sarah Engels in einem atemberaubenden Kleid denke ich, dass Deutschland wieder auf den hinteren Plätzen landen wird", sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sein Urteil: "Der Song ist einfach nicht gut genug."

Nino de Angelo hat selbst eine ESC-Vergangenheit. 1989 trat er für Deutschland bei dem Musikwettbewerb an und belegte mit dem Lied "Flieger" den 14. Platz im Mittelfeld.

In diesem Jahr schickt Deutschland die Kölnerin Sarah Engels mit dem rasanten Pop-Song "Fire" ins Rennen.

Die 33-Jährige gilt als starke Sängerin und hat eine aufwendige Bühnenshow einstudiert, weshalb sich manche Hoffnungen auf eine gute Platzierung machen.



