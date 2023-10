Heinz Strunk's "Last Exit Schinkenstraße": Wird es eine zweite Staffel geben?

Auch Heinz Strunk hob die "entspannte" Zusammenarbeit der beiden beim Nachgespräch der Serie im CinemaxX am Dammtor auch nochmal mit lobenden Worten an seinen Regisseur hervor.

"Vor allem, weil man gerade am Anfang erst einmal viel über die Bücher redet und wenn etwas nicht zu 100 Prozent stimmig ist, muss man darüber reden, aber da er die ja geschrieben hat....", so Grosch im Gespräch mit TAG24. "Aber er war von Anfang an super offen für meine Kritikpunkte und hat das alles gut aufgenommen. Und da wusste ich dann nochmal mehr, dass es richtig gut werden wird."

Cast und Crew von "Last Exit Schinkenstraße" bei der Premiere auf dem Filmfest Hamburg. Von links nach rechts: Julia Jendroßek (31), Katharina Wackernagel (44), Lo Rivera (35), Bettina Stucky (54), Jose Barros Moncada (35), Jonas Grosch (41), Marc Hosemann (53), Heinz Strunk (61) und Yasmin Knoch (37). © Tag24/Madita Eggers

Aber nicht nur die beiden haben gut miteinander harmoniert, sondern auch das ganze Team sei "sehr cool" gewesen, so Grosch.

"Bevor es nach Mallorca ging, haben wir vorher zwei Wochen in Hamburg gedreht. Da haben wir uns alle schon sehr gut kennengelernt und eingegroovt, um uns dann auch für diese Ballermann-Situation bereitzumachen, die manchmal anstrengend war, aber ich muss sagen, dadurch, dass wir so ein gutes Team waren, hat das alles super funktioniert."

Das schreit doch quasi nach einer Fortsetzung und einer erneuten Zusammenarbeite. Und auch inhaltlich würde es passen – ACHTUNG SPOILER.

Zwar kriegen Torben (Marc Hosemann, 53) und Peter (Heinz Strunk) am Ende noch einmal die Kurve und können weiterhin an ihrem Malle-Traum arbeiten, aber ob sie wirklich nochmal durchstarten und ihre Rechte an ihren Hits zurückkriegen, wird in der letzten Folge nicht aufgeklärt.

Die Frage nach einer Fortsetzung wurde bei der Premiere zumindest nicht verneint, Grosch meinte sogar: "Ich würde mich freuen!"