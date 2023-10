Heinz Strunk über seine neue Amazon-Prime-Serie: "Ich habe mein Gag-Archiv geplündert!"

Heinz Strunks' Amazon Prime Serie "Last Exit Schinkenstraße" feiert am Montagabend im Rahmen des Filmfests Hamburg Premiere.

Von Nora Petig, Madita Eggers

Hamburg - Phrasen-Feuerwerk, Freundschaft, Betrug, ganz viel Party-Schlager und eine grandiose Besetzung: So könnte man Heinz Strunks Amazon-Prime-Serie "Last Exit Schinkenstraße" beschreiben, die am Montagabend im Rahmen des Filmfests Hamburg Premiere feierte.

Peter (l.) und Torben wollen auf Mallorca mit einem Ballermann-Hit durchstarten. "Eigentlich gar nicht so einfach, aber es ist so ein Traum, wie manche sich vorstellen, im Lotto zu gewinnen", sagte Hosemann gegenüber TAG24. © Prime Video, Pep Bonet, Juan Monserrat In Anwesenheit des halben Casts wurden gleich vier Folgen der sechsteiligen Serie im fast ausverkauftem Kinosaal 1 im CinemaxX am Dammtor präsentiert. Torben (Marc Hosemann, 53) und Peter (Heinz Strunk, 61) zwei gescheiterte Hamburger Mucker wollen einen letzten Versuch starten und auf Mallorca, genauer gesagt auf dem Ballermann, in der Schlager-Party-Szene Fuß fassen. Gesagt, getan. Die beiden machen sich auf den Weg. Torben erzählt seiner Frau Ilona (gespielt von Bettina Stucky, 54) nichts davon und das Abenteuer beginnt. Unterhaltung Loriot wird 100 und mit Film geehrt: "Hätte er Instagram gehabt, würde ganz Deutschland ihm folgen!" Konfrontiert werden sie nicht nur mit dem harten Business. Auch ihre Freundschaft wird in den sechs Folgen auf die Probe gestellt. Eine Komödie, klar, die vor allem durch ihre Schnelligkeit à la Strunk überzeugt. Flapsige Sprüche wie "Hol' dir 'nen Hund, alte Leute brauchen Auslauf", "Bums, Bums, Komma, Strich, fertig ist das Bumsgesicht", "Stark ist, wer mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann" und "Entweder es geht ins Herz oder in die Beine", formen die Dialoge und ergeben dabei sogar (meistens) einen Sinn. "Nee, doch, nee, doch"-Streitigkeiten ließen Loriot und Louis de Funès zwischenzeitlich hochleben.

Marc Hosemann: "Der Ballermann ist eigentlich nur so ein Vehikel!"

Marc Hosemann (53, l.) und Heinz Strunk (61) kennen sich seit Jahren "sporadisch", eine Zusammenarbeit sei längst überfällig gewesen, so Hosemann. © Tag24/Madita Eggers Die ein oder andere Anspielung auf Strunks Werk wurde im Drehbuch gleich mit verwurstet. So verwandelte der Autor seinen literarischen Durchbruch "Fleisch ist mein Gemüse" in einen Song und Torben nennt seine Familie durchgängig neckend "Die Käsis", nach der gleichnamigen illustrierten Abenteuergeschichte des Autors. Besonders Marc Hosemann zeigte sich als Heinz Strunks Partner mit ihm auf Augenhöhe. Hosemann selbst erklärte gegenüber TAG24: "Für mich war es höchste Zeit, dass wir mal etwas zusammen machen. Die Zusammenarbeit war dann noch schöner als ich dachte." Für ihn gehe es in der schon im Vorhinein groß angekündigten Serie gar nicht wirklich um die Schinkenstraße: "Der Ballermann ist eigentlich nur so ein Vehikel", so der 53-Jährige. "Es geht um den Traum, es noch einmal irgendwo zu schaffen." Unterhaltung "Downton Abbey"-Star Hugh Bonneville und seine Frau trennen sich Strunk, der am Montagabend, ganz im Sinne seiner Rolle Peter, offensichtlich ein bisschen tiefer ins Glas geschaut hatte, erklärte im Anschluss auf der Bühne: "Wo andere es sich im Vorruhestand gemütlich machen, habe ich mein Gag-Archiv geplündert und daraus dann versucht etwas Vernünftiges zu machen. Es schließt sich gewissermaßen der Kreis aus meinem Beginn von 'Fleisch ist mein Gemüse', von meiner Laufbahn als Tanzmusiker bis jetzt." An den initialen Moment der Idee für seine erste Serie habe er keine Erinnerung mehr.

Heinz Strunk feat. Pierre Panade - BREIT IN 100 SEKUNDEN

Heinz Strunk zeigte sich gegenüber Kritik an seinen Drehbüchern "total offen"