Heiße Sexszenen mit 24 Jahre Jüngerem: So reagiert Gwyneth Paltrows Sohn

USA - Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (53) hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet (29) gewarnt.

Gwyneth Paltrow (53) warnte ihren 19-jährigen Sohn Moses vor einer intimen Szene in ihrem neuen Film, die ihn vielleicht peinlich berühren könnte. Doch selbst diese Vorwarnung half nicht. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers (51) über ihren 19 Jahre alten Sprössling: "Nicht so toll." Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Großvater vor einer Oben-ohne-Szene in "Shakespeare in Love" gewarnt.

Er habe das schon mal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. "Two eggs, sunny side up." Übersetzt also: zwei Spiegeleier.

In dem Film "Marty Supreme" spielt Chalamet (29) einen größenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie (41) kommt am 26. Februar 2026 in deutsche Kinos.