"Bergretter"-Star mit überraschender Beichte: "Habe mit meinem Beruf lange gehadert"

Hamburg - Der Erfolg der ZDF-Serie " Die Bergretter " liegt für Schauspieler Sebastian Ströbel (48) auch in der Inspiration, die viele Menschen nach seinen Worten daraus ziehen.

Dreharbeiten im Schnee: Robert Lohr (48, v.l.n.r.), Sebastian Ströbel (48), Luise Bähr (46) und Markus Brandl (50) sind Teil der ZDF-Serie "Die Bergretter" © ZDF/Sabine Finger

Jedes Jahr erzählten ihm Menschen, dass sie "unseretwegen" jetzt zum Beispiel bei der Bergrettung oder Feuerwehr angemeldet seien, sagte der 48-jährige Wahl-Hamburger der Deutschen Presse-Agentur.

Den Bergwachtleiter Markus Kofler spielt Ströbel schon seit 2014 - eine Rolle, die aus seiner Sicht für Uneigennützigkeit, freiwilligen Dienst und Ehrenamt stehe. Dass die Serie eine Botschaft vermittle, die einen Mehrwert für die Gesellschaft habe, "das ist für mich totaler Adel", sagte Ströbel. "Da freue ich mich."

Das ZDF strahlt die letzte Folge der 17. Staffel am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025 um 20.15 Uhr aus. Trotz Erfolgen mit Kinofilmen und Serien mit Millionenpublikum sagte Ströbel: "Ich habe mit meinem Beruf lange gehadert."