Bosse hält Versprechen: Neue kinderfreundliche Version seines Anti-Hass-Songs

Hamburg - Der Hamburger Sänger Axel Bosse (45) hat sein aktuelles Lied gegen digitale Gewalt jetzt auch in der jugendfreien Version aufgenommen.

Bosse (45) brachte nun eine kinderfreundliche Version seinen Anti-Hass-Songs raus. © Christian Charisius/dpa

Darin nutzt er stattdessen das Wort "zwicken". Auf seinem Instagram-Account schreibt Bosse: "Hey Leute, wie versprochen gibt es eine Version für die ganze Familie: 'Lass dich nicht zwicken' könnt ihr ab jetzt überall hören".

Für den Post hatten neben fast 5000 Usern des sozialen Netzwerks auch die Sportfreunde Stiller, Thomas D von den Fantastischen Vier und Jan Böhmermann ein Like oder einen Kommentar hinterlassen.

Das vor wenigen Wochen erschienene Lied soll den Menschen Mut machen, die im Netz Hass und digitale Gewalt erfahren.

Dabei habe er das Wort "ficken" bewusst gewählt, weil es zu den am häufigsten verwendeten Beleidigungen gegenüber weiblich gelesenen Menschen im Netz zähle, sagte der gebürtige Braunschweiger dazu als das - noch nicht jugendfreie - Lied Ende November herauskam.