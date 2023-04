Hollywood-Star Florence Pugh: "Ich habe mich selbst missbraucht"

Florence Pugh (27) wurde für ihre schauspielerische Leistung in "Midsommar" gefeiert. © Fotomontage: A24, AFP/Cindy Ord

Der Folklore-Horrorfilm von Regisseur Ari Aster (36, "Hereditary") ist eine echte Herausforderung für die Psyche. Pugh spielt darin die junge Doktorandin Dani, die den erweiterten Selbstmord, den ihre Schwester an sich selbst und ihren Eltern beging, verarbeiten muss.

"Als ich es tat, war ich so in sie verstrickt, ich hatte das noch nie zuvor mit einer meiner Figuren", erzählte die Schauspielerin im "Off Menu"-Podcast. "Ich hatte noch nie zuvor jemanden gespielt, der so große Schmerzen hatte, und ich brachte mich in wirklich beschissene Situationen, die andere Schauspieler vielleicht nicht tun müssten, aber ich bildete mir nur die schlimmsten Dinge ein."

Im Film reist Dani mit ihrem Partner und einigen Freunden nach Schweden, um in einer abgelegenen Gemeinde an einem "Midsommar"-Fest - traditionellen Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende - teilzunehmen.

Doch der Trip entpuppt sich nach und nach als wahrgewordener Albtraum.