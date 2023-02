Hollywood trauert um Raquel Welch: "Elegant, professionell und unglaublich glamourös"

Los Angeles - Sie gehörte zu den größten Sexsymbolen des 20. Jahrhunderts: Am Mittwoch starb Schauspielerin Raquel Welch (†82) nach kurzer Krankheit. Die Trauer um die "Eine Million Jahre vor unserer Zeit"-Darstellerin war groß. Viele Hollywood-Größen verabschiedeten sich in den sozialen Medien von dem Filmstar.

Er postete vier Bilder der Hollywood-Schönheit. Dazu schrieb der 62-Jährige: "Ruhe in Frieden", gefolgt von einem schwarzen Herzen.

"Sie war elegant, professionell und unglaublich glamourös. Einfach atemberaubend. Mögen all ihre Engel sie nach Hause tragen." Witherspoon sendete Liebe zu Welchs Familie und ihren vielen Fans.

"Es ist so traurig, vom Tod von Raquel Welch zu hören. Ich habe es geliebt, mit ihr an 'Natürlich blond' zu arbeiten", schrieb Welchs ehemalige Kollegin Reese Witherspoon (46, "Eiskalte Engel", "American Psycho") auf Twitter.

Viele Fans machten am Mittwoch Fotos von Welchs Stern auf dem berühmten "Walk of Fame". © AFP/Valerie Macon

"Wir werden unsere bemerkenswerte Freundin Raquel Welch, einen unserer Lieblingsgäste in der 'Muppet Show', nie vergessen", hieß es auf dem Twitter-Account der Sendung.

Schauspielerin Sandra Bernhard (67, "Zoolander", "American Horror Story") schrieb: "Eine einzigartige Schönheit, die überall, wo sie auftauchte, ihren einzigartigen, entspannten Vibe verbreitete."

Als Höhlenmädchen Loana in "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" wurde Welch ("Lady in Cement", "Die drei Musketiere") 1966 quasi über Nacht berühmt und zum internationalen Sexsymbol. "Raquel Welch, die legendäre Sexbombe [...], ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich verstorben", teilte ihr Management am Mittwoch mit.

Welch war viermal verheiratet und viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen zwei Kinder, Sohn Damon und Tochter Tahnee.