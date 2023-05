Hund von Bachelor-Babe Sam hatte einen heftigen Unfall: "Chi und ich sind einfach nur am Ende!"

Hamburg – Schreckens-Sonntag im Hause Abdul! Statt gemütlich in den Tag zu starten, war Samantha Abdul (33) schon vor sechs Uhr morgens in der Tierklinik. Ihr geliebter Hund "Chi" war "tief gefallen". Ein Ereignis, welches die ehemalige Bachelor -Kandidatin dazu bewegte, ihre aktuelle Lebenseinstellung zu hinterfragen.

Auf Instagram hielt Samantha Abdul (33) ihre Anhänger über "Chis" Gesundheitszustand auf dem Laufenden. © Screenshot/Instagram/samantha_abdul

"Ich habe richtig geschwollene Augen, weil ich so viel geheult habe", berichtete Samantha Abdul am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Zuvor hatte sie ihre Anhänger darüber informiert, dass sie mit Hündin "Chi" aufgrund eines Sturzes in die Tierklinik musste.

"Chi und ich sind einfach nur am Ende. Sie hatte einen heftigen Unfall, ist tief gefallen", schrieb die 33-Jährige zu einem Bild, welches sie und den Hund im Wartezimmer zeigte. Wovon der Zwergspitz heruntergefallen ist, verriet sie nicht.

Zum Glück folgte schnell die Entwarnung: Chi habe nur Prellungen und einen Schock.

Auch Samantha saß der Schock noch Stunden später tief in den Knochen. "Ich bin wieder zurückgeholt worden, auf das, was wirklich wichtig ist im Leben", so das ehemalige Bachelor-Babe.

"In den letzten Wochen habe ich mich viel mit unwichtigen und unnötigen Sachen in meinem Leben beschäftigt, wo eigentlich alles okay ist."