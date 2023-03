Bachelor-Babe Samantha Abdul leistet sich Mega-Fail: "Bin so ein dummer Mensch"

Hamburg - Was für ein Fail! Ex-" Bachelor "-Kandidatin Samantha Abdul (33) hat sich einen extrem unnötigen Fehler geleistet - der sie letztlich mehr als 500 Euro kostete.

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Samantha Abdul (33) musste nach einem extrem unnötigen Fail mehr als 500 Euro blechen. © Fotomontage: Instagram/samantha_abdul

Am Dienstagmorgen meldete sich die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story, um ihren rund 141.000 Followern von dem Vorfall zu erzählen: "Wollt ihr mal hören, was mir gerade passiert ist? Es ist so dumm", verdeutlichte sie zu Beginn.

Anschließend erzählte sie, dass sie von lauten Geräuschen vor ihrem Fenster geweckt worden sei. Unter anderem sei eine Alarmanlage zu hören gewesen, die sie sehr an die Alarmanlage ihres eigenen Wagens erinnert habe.

"Ich stehe also auf, gucke aus dem Fenster und sehe einfach mein Auto auf einem Abschleppwagen wegfahren", führte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin mit einem gequälten Lächeln aus.

Weiter erzählte sie: "Ich bin so ein dummer Mensch. Damit möchte ich mich jetzt nicht selbst dissen, sondern euch einfach einen Reminder geben, dass man manchmal wirklich sein Gehirn ausstellt."

Denn: Sie habe einen Tiefgaragen-Parkplatz, der auch "wirklich nicht günstig" sei, offenbarte Samantha. Als sie aber am Montagabend nach Hause gekommen sei, habe sie mit einer Freundin telefoniert und sei "zu faul" gewesen, um in die Tiefgarage zu fahren.