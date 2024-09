Bei diesem Mann lachen alle übers Geld: Mit Chin Meyer "Humor-Portfolio aufbauen"

Hamburg - Bei Themen wie Geld, Steuern und Finanzen ist den wenigsten zum Lachen zumute – höchstens aus Verzweiflung oder eben als Gast bei einem der Comedy-Programme von Kabarettist Chin Meyer. Der gebürtige Hamburger schafft es seit mehr als 20 Jahren – so auch in seiner Show "Cash Man!" – unser Wirtschaftssystem humorvoll aufzuarbeiten. Dahinter stecke viel Recherche, wie der 64-Jährige im TAG24 -Interview verriet.

Letzterer sei - neben seinem jetzigen natürlich – einer seiner lustigsten Jobs gewesen, so Meyer, dessen neues Programm passenderweise den Untertitel "Die lustigsten Wege zum schnellen Geld!" trägt. Mithilfe von Tanz- und Gesangseinlagen will er aufzeigen, wie absurd die Jagd nach dem schnellen Euro manchmal sein kann.

Meyer : Komplexität zu vereinfachen beginnt damit, sich zu fragen, was wirklich dahinter steckt? Was ist der einfachste Satz, mit dem man eine bestimmte Sache zusammenfassen könnte? Und das ist manchmal gar nicht so einfach.

Meyer : Sehr viel. Es ist ein bisschen wie Gold schürfen in den Bächen Alaskas. Nur nicht ganz so kalt. Man liest viel und siebt das meiste aus. Aber irgendwann bleibt ein kleines Nugget im Fluss des Humor-Gottes hängen - und der ist dann komisch.

Chin Meyer zusammen mit Bruder und Schauspieler Hans-Werner Meyer (60) bei einem Charity-Event Anfang 2024. © IMAGO / Agentur Baganz

TAG24: Bei welchen Themen können Sie wirklich gar nicht lachen?



Meyer: Wenn Menschen sich von Fakten verabschieden oder nicht in der Lage sind, Ambivalenzen zu ertragen und auszuhalten. Häufig sind Dinge ja nicht nur schwarz und weiß, sondern kommen in unklaren Grautönen daher.

TAG24: Mir ist aufgefallen, dass nach ihren Shows auch des Öfteren Ihre "tolle Stimme" gelobt wird. Wie wäre es als gebürtiger Hamburger in der Hauptstadt der Musicals mal mit einem Wirtschaftsmusical?

Meyer: Was für eine grandiose Idee! Übernehmen Sie das Marketing? Arbeitstitel: "Cum-Ex – jetzt auch als Musical!" In Anknüpfung an meine Zeit als Sänger bei Cats im Operettenhaus an der Reeperbahn in den achtziger Jahren.

TAG24: Und als Letztes noch: Gelten Sie in ihrem Umfeld als Finanzexperte und werden oft nach Tipps gefragt?

Meyer: Tatsächlich, ja. Ich gebe dann immer ganz langweilige Tipps. Nach dem Motto: Breit streuen und passive Index ETFs kaufen. Hauptsächlich versuche ich, meine Freunde eher davon abzuhalten, in irgendwelche dubiosen Finanzprodukte wie Kapital-Lebensversicherungen zu investieren. Mein wichtigster Tipp ist natürlich: das Humor-Portfolio aufbauen! Etwa durch den Besuch einer lustigen Abendveranstaltung mit Chin Meyer.



Am 22. September spielt Chin Meyer sein neues Programm im Alma Hoppe Lustspielhaus. Tickets für Hamburg und weitere Termine von "Cash Man!" unter chin-meyer.de.