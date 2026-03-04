Hunderte Euro unter Wert: Frau findet krasse Luxus-Schnäppchen

Florida (USA) - Erfolgreiche Schnäppchenjagd: Eine Frau aus den USA fand an einem Tag gleich zwei Dinge, die einen deutlich höheren Wert hatten als das, was sie ausgab.

Mo findet in einem Thrift-Shop zwei Geldbörsen von den Luxusmarken Fendi und Louis Vuitton. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/taylorco04

Mo ging ihrer Leidenschaft nach und stöberte durch Secondhandläden. In einem Geschäft hatte sie gleich doppelt Glück - sie fand zwei edle Geldbörsen, eine von Fendi und eine von Louis Vuitton.

Wer denkt, dass sie für diese Fundstücke ein halbes Vermögen gezahlt hat, liegt falsch. Zusammen gab sie gerade einmal knapp neun Dollar aus, was umgerechnet etwa zehn Euro entspricht.

Als sie daraufhin online nachschaute, für wie viel Geld diese beiden Geldbörsen tatsächlich gehandelt werden, stockte ihr der Atem: Die vintage Fendi-Geldbörse wird im Netz für 250 bis 350 Dollar verkauft. Die "Murakami Mini Agenda"-Geldbörse von Louis Vuitton toppt diesen Betrag - sie wird sogar für stolze 750 Dollar angeboten.