Hunderte Euro unter Wert: Frau findet krasse Luxus-Schnäppchen
Florida (USA) - Erfolgreiche Schnäppchenjagd: Eine Frau aus den USA fand an einem Tag gleich zwei Dinge, die einen deutlich höheren Wert hatten als das, was sie ausgab.
Mo ging ihrer Leidenschaft nach und stöberte durch Secondhandläden. In einem Geschäft hatte sie gleich doppelt Glück - sie fand zwei edle Geldbörsen, eine von Fendi und eine von Louis Vuitton.
Wer denkt, dass sie für diese Fundstücke ein halbes Vermögen gezahlt hat, liegt falsch. Zusammen gab sie gerade einmal knapp neun Dollar aus, was umgerechnet etwa zehn Euro entspricht.
Als sie daraufhin online nachschaute, für wie viel Geld diese beiden Geldbörsen tatsächlich gehandelt werden, stockte ihr der Atem: Die vintage Fendi-Geldbörse wird im Netz für 250 bis 350 Dollar verkauft. Die "Murakami Mini Agenda"-Geldbörse von Louis Vuitton toppt diesen Betrag - sie wird sogar für stolze 750 Dollar angeboten.
So erkennt TikTokerin Mo, ob es sich um Fälschungen oder echte Designerstücke handelt
Den erfolgreichen Fund der Luxus-Artikel hält Mo in einem TikTok fest. Doch woher weiß sie, dass es sich nicht um eine Imitation handelt?
"Ich mache das seit 20 Jahren. Ich beschäftige mich mit Datencodes und den Jahren, in denen bestimmte Kollektionen erschienen sind. Es ist viel, aber mit der Zeit lernt man, wie sich echtes Leder verhält - und welche Farben und Schriftarten bestimmte Marken verwenden", erklärte die Secondhand-Liebhaberin in den Kommentaren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/taylorco04