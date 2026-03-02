Raketen-Alarm im Urlaub: Tanja Makaric sitzt mit Baby in Dubai fest
Dubai - Albtraum statt Entspannungsurlaub: Influencerin Tanja Makaric (28) steckt aktuell aufgrund des Nahost-Konflikts mit Baby Malou in Dubai fest.
Eigentlich sollte Tanja am Montag gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter zurück nach Deutschland fliegen, doch daraus wurde nichts.
Aufgrund der aktuellen Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran und der daraus resultierenden Schließung des Luftraums wurden Flüge in die Region massiv gestrichen und zurückgenommen.
Viele Passagiere sitzen derzeit in Dubai fest, weil Airlines wie Emirates den Flugbetrieb eingestellt haben. Auch der Flug von Tanja und ihrer Tochter wurde gecancelt.
"Ich melde mich die ganze Zeit nicht, weil ich auch versuche, selber runterzufahren", so Tanja ehrlich und offen via Instagram. Dort bedankte sie sich am Sonntag für die vielen Gebete und lieben Nachrichten ihrer Follower.
Ihr Hotel habe unterdessen Entwarnung gegeben. Nur einen Tag zuvor sei die Lage allerdings deutlich brenzliger gewesen.
"Weg vom Fenster!": Tanja erlebt Ausnahmezustand im Hotel
Der Grund für die Situation ist, dass der Iran in den vergangenen Tagen Raketen und Drohnen in Richtung Golfregion geschickt hat. Ziele waren unter anderem Orte, an denen die USA Militärstützpunkte haben.
Zuvor hatte es Angriffe der USA und Israels auf iranisches Gebiet gegeben. Die Folgen: Explosionen, Sirenen und gesperrte Lufträume, auch über den Vereinigten Arabischen Emiraten.
"Wir sollten alle auf unser Zimmer und weg vom Fenster!", berichtet Tanja über die dramatischen Momente. Auch die Nacht sei "heftig" gewesen, und alle hätten "einen Alarm aufs Handy bekommen".
Für ihre kleine Malou versucht die 28-Jährige in der Ausnahmesituation, möglichst ruhig zu bleiben und sich "an die Regeln zu halten".
Wann und wie es für Tanja und ihre Tochter zurück nach Deutschland geht, ist derzeit völlig offen. Viele Deutsche warten aktuell in verschiedenen Ländern auf einen Ersatzflug oder neue Reiseinfos.
