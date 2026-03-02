Raketen-Alarm im Urlaub: Tanja Makaric sitzt mit Baby in Dubai fest

Dubai - Albtraum statt Entspannungsurlaub: Influencerin Tanja Makaric (28) steckt aktuell aufgrund des Nahost-Konflikts mit Baby Malou in Dubai fest.

Tanja Makaric (28) und ihre kleine Tochter Malou warten in Dubai auf ihre Heimreise, nachdem ihr ursprünglicher Flug gestrichen wurde. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ tanjamakaric_

Eigentlich sollte Tanja am Montag gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter zurück nach Deutschland fliegen, doch daraus wurde nichts.

Aufgrund der aktuellen Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran und der daraus resultierenden Schließung des Luftraums wurden Flüge in die Region massiv gestrichen und zurückgenommen.

Viele Passagiere sitzen derzeit in Dubai fest, weil Airlines wie Emirates den Flugbetrieb eingestellt haben. Auch der Flug von Tanja und ihrer Tochter wurde gecancelt.

"Ich melde mich die ganze Zeit nicht, weil ich auch versuche, selber runterzufahren", so Tanja ehrlich und offen via Instagram. Dort bedankte sie sich am Sonntag für die vielen Gebete und lieben Nachrichten ihrer Follower.

Ihr Hotel habe unterdessen Entwarnung gegeben. Nur einen Tag zuvor sei die Lage allerdings deutlich brenzliger gewesen.