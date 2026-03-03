"Ich bin so im Arsch": "Let’s Dance"-Star nach zweitem Trainingstag fix und fertig
Köln - "Let’s Dance" läuft gerade erst an, doch eine Teilnehmerin scheint das Tanztraining schon jetzt an ihre Grenzen zu bringen.
Auf Instagram teilte Bianca Heinicke (33) am Montag die Erschöpfung mit ihren Fans: "Leute, ich bin so fertig. Ich bin so im Arsch. Ich kann nicht mehr."
"Ich will gar nicht wissen, wie es mir morgen früh geht. Ich werde direkt noch ein Aufsteh‑Update machen", erklärte die Influencerin nach dem zweiten vollen Trainingstag dieser Woche.
Danach ging es für sie erstmal unter die Dusche, und zur maximalen Entspannung in die Sauna. Außerdem sollen Proteinshakes und Magnesium Bibis Körper bei der Regeneration unterstützen.
Hilfe bekommt sie dabei übrigens auch von ihrem Partner Timothy Hill (31). Ihn nannte sie in ihrer Story liebevoll den "Held der letzten Tage".
"Er rockt hier alles, ist die größte mentale und körperliche Stütze und Unterstützung, die ich mir nur wünschen und vorstellen könnte. Danke, mein Schatz, ich liebe dich so sehr", schrieb sie zu einem Foto von ihm hinter dem Herd.
Erster Tango: So lief die Kennenlernshow für Bibi
Zur Kennenlernshow der 19. Staffel am Freitagabend (27. Februar) zeigte Bianca gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) ihr Können auf dem Parkett.
Für ihren Tango gab es von der Jury 14 Punkte. Nicht die Bestleistung des Abends, aber ein solider Start für jemanden ohne richtige Profi‑Tanz‑Erfahrung.
Jury‑Chef Joachim Llambi (61) fand ihren Auftritt teils "technisch noch ausbaufähig" und meinte, es fehle ein wenig an geschmeidiger Eleganz.
Ob Bibi sich im Laufe der Staffel weiter steigern kann, wird sich noch zeigen. An Fleiß dürfte es der YouTube-Legende aber nicht mangeln.
Am Freitag steht die erste reguläre Show der neuen Staffel an. Ab 20.15 Uhr heißt es sowohl bei RTL als auch im parallelen Livestream auf RTL+ wieder: "Let's Dance!" Verpasste Folgen stehen auf der Abo-Plattform jederzeit zum Nachschauen bereit.
Titelfoto: Bildmontage: instagram/biancaheinicke, RTL / Stefan Gregorowius