"Ich bin so im Arsch": "Let’s Dance"-Star nach zweitem Trainingstag fix und fertig

Köln - " Let’s Dance" läuft gerade erst an, doch eine Teilnehmerin scheint das Tanztraining schon jetzt an ihre Grenzen zu bringen.

Nach dem zweiten Trainingstag zeigt sich Bianca Heinicke in ihrer Instagram-Story fix und fertig. © Bildmontage: Instagram/biancaheinicke

Auf Instagram teilte Bianca Heinicke (33) am Montag die Erschöpfung mit ihren Fans: "Leute, ich bin so fertig. Ich bin so im Arsch. Ich kann nicht mehr."

"Ich will gar nicht wissen, wie es mir morgen früh geht. Ich werde direkt noch ein Aufsteh‑Update machen", erklärte die Influencerin nach dem zweiten vollen Trainingstag dieser Woche.

Danach ging es für sie erstmal unter die Dusche, und zur maximalen Entspannung in die Sauna. Außerdem sollen Proteinshakes und Magnesium Bibis Körper bei der Regeneration unterstützen.

Hilfe bekommt sie dabei übrigens auch von ihrem Partner Timothy Hill (31). Ihn nannte sie in ihrer Story liebevoll den "Held der letzten Tage".

"Er rockt hier alles, ist die größte mentale und körperliche Stütze und Unterstützung, die ich mir nur wünschen und vorstellen könnte. Danke, mein Schatz, ich liebe dich so sehr", schrieb sie zu einem Foto von ihm hinter dem Herd.