Vom Model auf dem Vogue-Cover zum Soap-Star: Annabel Schofield ist tot

Los Angeles (USA) - Das Leben von Annabel Schofield (†62) war wahrlich eine Achterbahnfahrt. Geboren in Wales, wurde sie in London zum Star und wirkte in den USA sowohl vor der Kamera als Schauspielerin als auch hinter der Kamera als Produzentin bei Filmen und Serien mit. Doch eine schwere Krankheit ließ die 62-jährige Fashion-Ikone nicht los.

Annabel Schofield (†62, l.) und Mickey Rourke (73) beim Dreh des US-amerikanischen Thrillers "Exit in Red" (1996). (Archivfoto) © IMAGO / Everett Collection

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, kämpfte Schofield bereits seit einigen Jahren gegen den Krebs. Doch diesen Kampf hat sie am 28. Februar schließlich verloren.

Geboren wurde sie am 4. September 1963 als Tochter des Produzenten John D. Schofield (†87) in Wales. Ein Faible für die Kamera wurde Annabel also in gewisser Weise bereits in die Wiege gelegt. Trotzdem entschied sie sich zunächst, ihr Glück als Model zu versuchen, was sich kurze Zeit später als großer Erfolg herausstellte.

Sie zog nach London und galt als eine Mode-Ikone der 1980er-Jahre. Etliche Designer wie Yves Saint Laurent oder Make-up-Marken wie Boots No. 7 oder Revlon standen bei ihr Schlange, damit sie das Gesicht der neuesten Werbekampagne wird.

Melissa Richardson, die ehemalige Besitzerin der Londoner Model-Agentur "Take Two Agency", sagte in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin: "Sie war eine der Favoritinnen von David Bailey und erschien in unzähligen Shootings für die italienische Vogue. Sie war die Vorreiterin von Take Two - ohne sie hätten wir es nie so weit gebracht."

Wenig später zog es die junge Annabel dann in die USA, wo sie ihre Fernsehpremiere in der Kult-Soap "Dallas" feierte. Im weiteren Verlauf ihrer Filmkarriere gab sie die Arbeit vor der Kamera auf und wechselte in die Rolle der Produzentin.

Annabel Schofield wirkte unter anderem bei Filmen wie "The Brothers Grimm" (2005), "Doom" (2005) und "City of Ember" (2008) mit.