Hurricane 2024: Polizei zitiert Ed Sheeran, Feuerwehr spricht von Langeweile

Scheeßel - Polizei, Feuerwehr, Sanitäter und Veranstalter waren sich am Sonntagmittag einig: In wenigen Stunden geht eines der friedlichsten Hurricane-Festivals der vergangene Jahre zu Ende. Die 75.000 Menschen seien laut Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer von FKP Scorpio, "ein sehr achtsames Publikum" gewesen.

Zuletzt standen "Feine Sahne Fischfilet" 2018 auf der Hurricane Bühne. 2024 kehrten sie auf die Forest Stage zurück. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Alle Beteiligten freuen sich schon jetzt wieder aufs nächste Jahr und kündigten bereits den Vorverkauf für das Hurricane Festival 2025 vom 20 bis 22. Juni an: Ab Dienstag (12 Uhr) gehen bereits die ersten Tickets online.

Über das Line-up dürfe man leider noch nichts verraten, aber "wir hoffen, dass wir relativ bald, die ersten Bands ankündigen können!", so Thanscheidt, der mit seinem Team immer ganz genau prüfe, welche Künstler eingeladen werden.

"Wir sagen zu vielen Bands 'Nein', auch wenn sie kommerziell sehr gut funktionieren würden. Wir achten sehr darauf, welche Botschaften von unseren Bühnen gesendet werden!"

Vorwürfe, wie zuletzt der Band "Feine Sahne Fischfilet" gegenüber, würden ebenso genau geprüft werden.

"In diesem Fall ist das anwaltlich sehr genau aufgearbeitet worden. Am Ende kam dann raus, dass es eine Kampagne war, die darauf angelegt war, der Band zu schaden und sich aber als haltlos herausgestellt hat", so der Veranstalter, der in dem Zusammenhang betonte: "Rammstein werden hier nicht mehr spielen, das kann ich ganz klar sagen!"