Ed Sheeran feiert Jubiläum und macht offenes Geständnis

Scheeßel - Ed Sheeran (33) ist aktuell mit seiner "+-=÷x"–Tour in ganz Europa unterwegs und machte währenddessen nicht nur beim Fan Fest Euro 2024 in München, sondern am gestrigen Freitag auch als Headliner beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel Halt.

Ed Sheeran (33) am Freitag beim Hurricane-Festival vor rund 70.000 Menschen. Fotos aus dem Bühnengraben hatte das Team des Künstlers kurz vor seinem Auftritt untersagt. © Moritz Frankenberg/dpa

Nachdem er kurz zu Beginn des Auftritts von "The National" schon einmal über die Bildschirme flimmerte, betrat Ed Sheeran ein paar Minuten vor 23 Uhr die Forest Stage. Wie gewohnt ganz alleine mit seiner Gitarre und seinem Loop-Pedal.

In den vergangenen Jahren war der Ausnahmekünstler quasi dauerhaft mit neuer Musik auf Tour, brachte alleine im vergangenen Jahr zwei Alben raus: "Subtract" und "Autumn Variations". Und dennoch feierten die Fans seine Werke, als wäre es eine Album-Release-Party, nur eben mit fast hundertprozentiger Textsicherheit.

Doch das war nicht immer so, wie Sheeran am Freitag selbst erzählte: "Als ich 2011 mein Debütalbum 'Plus' in Deutschland herausgebracht habe – und da will ich ehrlich sein – mochte das keiner von euch!"

Mit seinem zweiten Album "X" habe sich das glücklicherweise geändert – dieses eroberte mit Hits wie "Don't" und "Sing" als erstes seiner sieben Studioalben Platz 1 der deutschen Charts.

Und genau dieses feierte am gestrigen Freitag seinen zehnten Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass überraschte der Sänger das Publikum mit einem Song, "der schon seit acht oder neun Jahre nicht mehr auf der Setliste steht", so Sheeran und stimmte "Take it Back" an.