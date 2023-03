Interviews mit Gladbecker Geiselnehmern geführt: Reporterlegende Peter Wüst (†76) beigesetzt

Großhansdorf - Auf dem Friedhof in Großhansdorf ist am Donnerstag Reporterlegende Peter Wüst (†76) beigesetzt worden. Bundesweite Bekanntheit erlangte Wüst Ende der 1980er-Jahre durch seine Interviews mit den Geiselnehmern von Gladbeck , die er während der mehrere Tage dauernden Flucht mit den beiden Verbrechern führte. 150 Gäste nahmen nun Abschied von Wüst.

Trauerfeier für Reporterlegende Peter Wüst (†76). © Citynewstv

Nach der Trauerfeier fand die Beisetzung im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Großhansdorf (Kreis Stormarn) statt.

Zuvor hatte die Trauerrednerin Wüsts Leben Revue passieren lassen, die Songs "My Way" von Frank Sinatra oder auch "(I#ve Had The) Time Of My Life" von Bill Medley und Jennifer Warnes wurden gespielt.

Um die Urne herum waren Dinge aus dem Leben Wüsts ausgestellt, etwa seine berühmte rote Mütze, eine Fernsehkamera, ein Helm, ein Blaulicht, ein kleines Feuerwehrauto, ein paar Diarahmen und eine Beta Kassette.