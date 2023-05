Julian Zietlow fordert USA und Russland auf, "Stellvertreterkrieg" zu beenden: "Das ist ein Befehl!"

Berlin - Kaum ein Tag ohne neue Absonderlichkeiten von Julian Zietlow (38): Diesmal will der Ex-Fitness-Influencer den Krieg in der Ukraine beenden, schwadroniert über Gruppensex und erklärt, warum seine Tochter gerne OnlyFans-Model werden darf.

Erst in der vergangenen Nacht habe sich ein Fünfer mit vier Frauen zerschlagen. "Was besser war. Ich bin schon recht wund im Moment", berichtete der Neu-Erweckte. Gut zu wissen...

Apropos: Auf die Fragen eines Fans, mit wie vielen Frauen gleichzeitig er denn schon einmal Sex gehabt habe, antwortete Zietlow auf Instagram : "Drei, also einen Vierer. Das war mit das Erste, was ich auf Koh Phangan gemacht habe."

Der "Rocka Nutrition"-Gründer hatte die junge Russin während eines Aufenthaltes beim Bashar-Kult in Thailand kennengelernt. Zuletzt hielt sich das experimentierfreudige Pärchen gemeinsam in Dubai auf, wo die beiden im Netz nach einer Partnerin für gemeinsame Liebesspiele suchten.

Julian Zietlow ist neuerdings auch auf fragwürdiger Friedensmission unterwegs. "Hallo, USA und Russland. Hallo, Matrix ... Beendet euren Stellvertreterkrieg sofort, ihr F*tzen", verlangte der 38-Jährige in seiner jüngsten Instagram-Story und bezog sich damit offenbar auf den Krieg in der Ukraine .

Sein altes Leben mit Ex-Partnerin Alina Schulte im Hoff (36) hat Julian Zietlow weit hinter sich gelassen. © Screenshot/Instagram/julianzietlow

So offenherzig Zietlow mit der eigenen Sexualität umgeht, so großzügig ist er damit auch, was seine eigenen Töchter angeht. So fände er es als Vater keinesfalls problematisch, wenn eine von diesen ein OnlyFans-Model würde: "Wundervoll! Meine Tochter liebe ich bedingungslos. Ich bestimme doch nicht das Sexleben meiner Tochter oder ihren Beruf."

Nach der Trennung von Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff (36) leben die gemeinsamen Töchter Lilly (6) und Liv (1) aktuell bei der Mutter. Für Zietlow allerdings kein Problem: "Alles geschieht über Energie. Wenn ich sie sehe, ist es so intensiv, dass es für mehrere Leben reicht."

Am wichtigsten scheint dem Esoterik-Fan aktuell ohnehin zu sein, seine Kate bald wiederzusehen.

So gab Zietlow auf die Frage, ob Kate auch bei ihm bleiben würde, wenn er kein Geld mehr hätte, ein weiteres Statement aus der Kategorie "Too much information" ab: "Ja! Sie würde sich weiter mit ihrem kleinen geilen Arsch auf mein Gesicht setzen und mir die Ohren voll schreien." Na, dann.