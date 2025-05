Verona Pooth lässt TV-Bombe platzen: "Muss mit der Zeit gehen ..."

Düsseldorf/Hamburg - Verona Pooth (57) hat ihre Fans am Mittwoch mit einer besonderen Ankündigung überrascht: Die gebürtige Bolivianerin wird künftig wieder regelmäßig im TV zu sehen sein - allerdings anders, als bislang von ihr gewohnt.

Verona Pooth (57) war am Mittwoch als Speakerin auf der Digitalmesse OMR in Hamburg zu Gast. © Marcus Brandt/dpa

Denn schon in wenigen Wochen wird Verona durch eine ganz neue Reality-Show bei SAT.1 führen, wie sie nun am Rande des OMR-Festivals in Hamburg offenbart hat.

Grund dafür ist der veränderte Zeitgeist in der Gesellschaft, so Verona: "Ich bin seit rund 30 Jahren im Geschäft. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du mit der Zeit gehen. Ich habe mich also entschieden, mit der Zeit zu gehen und ins Reality-TV als Moderatorin einzutauchen."

Auch erste Details zu ihrer neuen Show hat die 57-Jährige bereits ausgeplaudert. Die Sendung heiße "Villa der Versuchung", starte bereits in wenigen Wochen Anfang Juli und sei schon seit längerer Zeit abgedreht, so Verona.

Ein weiteres Dating-Format soll es trotz des eigentlich vielsagenden Namens allerdings nicht sein, betont die Bohlen-Ex: "Es geht mal nicht um Sex - sondern um Geld!"