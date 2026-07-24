Kult-Regisseur Chuck Russell von "Die Maske" mit 74 Jahren gestorben

San Diego (Kalifornien/USA) - Schock in der Filmwelt: Regisseur Chuck Russell, der mit Filmen wie "Die Maske" und "Eraser" große Hollywood-Erfolge feierte, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der weltbekannte Regisseur Chuck Russell (†74) ist am Mittwoch verstorben. (Archivfoto) © Chris Delmas / AFP

Wie seine Familie gegenüber TMZ bestätigte, verstarb der Filmemacher am Mittwoch völlig überraschend auf seinem Anwesen nahe San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien.

Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr waren Einsatzkräfte am Abend zu Russells Haus gerufen worden, nachdem ein Notruf wegen eines bewusstlosen Mannes eingegangen war.

Woran der 74-Jährige genau starb, ist bislang noch unklar. Mehrere Angehörige sollen inzwischen nach Kalifornien gereist sein, um mehr über die Umstände seines Todes zu erfahren. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach seinem Abschluss auf der "University of Illinois Urbana-Champaign" fasste der Regisseur, mit bürgerlichem Namen Charles Raymond Russell, Fuß in der Filmbranche. Seinen Durchbruch in Hollywood feierte er 1987 mit "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors".

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Russell mit einigen der größten Stars überhaupt zusammen. So führte er Jim Carrey (64) in der Verfilmung "Die Maske" zum internationalen Kinoerfolg oder witzelte mit Arnold Schwarzenegger (78) am Set von "Eraser" herum.