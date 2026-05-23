Tränen bei SAT.1-Moderatorin: "Vermisse meine Tochter wie Sau"
Berlin - SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs (52) hat im Podcast "Zahltag" offen über die Schattenseiten als getrennt erziehende Mutter gesprochen – und dabei sehr persönliche Worte gefunden.
Auf die Frage ihres Kollegen Daniel Boschmann (45), was sie im Alltag am meisten vermisse, erzählte sie mit bewegter Stimme: "Ich bin getrennt erziehend. In jeder Woche, in der ich sie nicht habe, vermisse ich meine Tochter wie Sau." Das Thema sei ihr eine echte Herzensangelegenheit, das sie bewusst offen anspreche.
Auch im weiteren Gespräch wurde die Moderatorin sehr ehrlich: Die kinderfreien Tage versuche sie zwar mit Arbeit und Selbstfürsorge zu füllen, doch das gelinge nicht immer. "Ich vermisse sie an jedem Tag – auch jetzt – ganz doll", so Heinrichs.
Trotz des eigenen Schmerzes betonte sie, wie sehr sie sich darüber freue, dass ihre elfjährige Tochter eine enge Bindung zum Vater habe.
Bei ihrem inzwischen 24-jährigen Sohn sei das damals noch anders gewesen.
Trotz Herausforderungen: Heinrichs weiß, dass sie es besser hat als viele andere Alleinerziehende
Gleichzeitig ordnete die Moderatorin ihre Situation auch reflektiert ein: Als bekannte TV-Persönlichkeit sei sie finanziell privilegiert. Viele andere alleinerziehende Mütter hätten deutlich größere Sorgen – etwa bei Miete, Betreuung oder Organisation des Alltags.
Dass Heinrichs so offen spricht, ist kein Zufall. Auch auf Instagram teilt sie regelmäßig persönliche Einblicke und möchte damit anderen Mut machen, über schwierige Themen zu sprechen.
Im Podcast erklärte sie zudem, dass ihr die enge Freundschaft zu "Boschi" (Anm. d. Red.: Daniel Boschmann) helfe, so offen zu reden: "Bei dir habe ich auch keine Angst, mich zu öffnen."
Titelfoto: Screenshot/instagram/karen_heinrichs