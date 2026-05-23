Tränen bei SAT.1-Moderatorin: "Vermisse meine Tochter wie Sau"

Berlin - SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs (52) hat im Podcast "Zahltag" offen über die Schattenseiten als getrennt erziehende Mutter gesprochen – und dabei sehr persönliche Worte gefunden.

Im Video-Podcast mit Moderator Daniel Boschmann (45) kann Karen Heinrichs (52) ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie über ihre Tochter spricht. © Screenshot/instagram/karen_heinrichs

Auf die Frage ihres Kollegen Daniel Boschmann (45), was sie im Alltag am meisten vermisse, erzählte sie mit bewegter Stimme: "Ich bin getrennt erziehend. In jeder Woche, in der ich sie nicht habe, vermisse ich meine Tochter wie Sau." Das Thema sei ihr eine echte Herzensangelegenheit, das sie bewusst offen anspreche.

Auch im weiteren Gespräch wurde die Moderatorin sehr ehrlich: Die kinderfreien Tage versuche sie zwar mit Arbeit und Selbstfürsorge zu füllen, doch das gelinge nicht immer. "Ich vermisse sie an jedem Tag – auch jetzt – ganz doll", so Heinrichs.

Trotz des eigenen Schmerzes betonte sie, wie sehr sie sich darüber freue, dass ihre elfjährige Tochter eine enge Bindung zum Vater habe.

Bei ihrem inzwischen 24-jährigen Sohn sei das damals noch anders gewesen.