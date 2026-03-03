26 Meter pures Adrenalin: "ON THE WAVE" bringt Weltrekord-Ritt auf die Leinwand

Esslingen - Große Welle auf der großen Leinwand : Der neue Sport -Dokumentarfilm von BROADVIEW Pictures erzählt die faszinierende Geschichte von Sebastian Steudtner (40), der fernab vom Meer aufwuchs und zum Big-Wave-Weltrekordhalter wurde.

"ON THE WAVE" nimmt die Zuschauer mit auf eine emotionale und beeindruckende Reise. © BROADVIEW Pictures

Im Zentrum steht Steudtners beeindruckender Weg an die Weltspitze, der in seinem Ritt auf einer 26,21 Meter hohen Monsterwelle gipfelte. Eine Leistung, die ihm bereits dreimal den Award für die größte Welle des Jahres einbrachte.

"Ich glaube, Sebastian hat keine Angst. Keine Ahnung, was mit dem Jungen nicht stimmt. […] Das ist irre. Einfach irre", berichtet Surfer Jimmy Lewis.



Schon als Kind fühlte sich Steudtner zum Wasser hingezogen. Im Alter von nur 16 Jahren wagte er den mutigen Schritt und wanderte allein nach Hawaii aus. Dort wurde er Ziehsohn einer nativen hawaiianischen Familie und lernte das Surfen von Grund auf.

"Ich habe immer das Wasser geliebt und habe mich im Wasser immer frei gefühlt", beschreibt der heute 40-Jährige im Film. Auch seine Mutter wollte nicht gegen die Leidenschaft ihres Sohnes vorgehen: "Er war so glücklich, dass ich gedacht habe, dieses Glück kann ich ihm nicht verwehren. Dann ist er gegangen mit 16."

Als er Laird Hamilton, eine Legende des Sports, eine riesige Welle reiten sah, war sein Ziel klar: Er wollte selbst Big-Wave-Surfer werden!

Doch der Weg war steinig. Trotz früher Erfolge wie dem Gewinn des "Surf Oscar" im Jahr 2010 sah sich Steudtner als Außenseiter in der abgeschotteten US-West-Coast-Surfer-Community mit Spott und Ablehnung konfrontiert.