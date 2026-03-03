26 Meter pures Adrenalin: "ON THE WAVE" bringt Weltrekord-Ritt auf die Leinwand
Esslingen - Große Welle auf der großen Leinwand: Der neue Sport-Dokumentarfilm von BROADVIEW Pictures erzählt die faszinierende Geschichte von Sebastian Steudtner (40), der fernab vom Meer aufwuchs und zum Big-Wave-Weltrekordhalter wurde.
Im Zentrum steht Steudtners beeindruckender Weg an die Weltspitze, der in seinem Ritt auf einer 26,21 Meter hohen Monsterwelle gipfelte. Eine Leistung, die ihm bereits dreimal den Award für die größte Welle des Jahres einbrachte.
"Ich glaube, Sebastian hat keine Angst. Keine Ahnung, was mit dem Jungen nicht stimmt. […] Das ist irre. Einfach irre", berichtet Surfer Jimmy Lewis.
Schon als Kind fühlte sich Steudtner zum Wasser hingezogen. Im Alter von nur 16 Jahren wagte er den mutigen Schritt und wanderte allein nach Hawaii aus. Dort wurde er Ziehsohn einer nativen hawaiianischen Familie und lernte das Surfen von Grund auf.
"Ich habe immer das Wasser geliebt und habe mich im Wasser immer frei gefühlt", beschreibt der heute 40-Jährige im Film. Auch seine Mutter wollte nicht gegen die Leidenschaft ihres Sohnes vorgehen: "Er war so glücklich, dass ich gedacht habe, dieses Glück kann ich ihm nicht verwehren. Dann ist er gegangen mit 16."
Als er Laird Hamilton, eine Legende des Sports, eine riesige Welle reiten sah, war sein Ziel klar: Er wollte selbst Big-Wave-Surfer werden!
Doch der Weg war steinig. Trotz früher Erfolge wie dem Gewinn des "Surf Oscar" im Jahr 2010 sah sich Steudtner als Außenseiter in der abgeschotteten US-West-Coast-Surfer-Community mit Spott und Ablehnung konfrontiert.
Sebastian Steudtner: "Fuck, die haben alle Angst"
Der gebürtige Esslinger kehrte nach Europa zurück und fand schließlich im portugiesischen Nazaré eine neue Heimat. Hier stellte er nicht nur seinen Weltrekord auf, sondern machte das verschlafene Küstendorf auch zu einem der angesagtesten Surfspots der Welt.
Steudtner erinnert sich: "Wir wussten, das wird der Tag der Tage. […] Ich kann mich daran erinnern, dass ich allen in die Augen geschaut habe und mir gedacht habe: 'Fuck, die haben alle Angst.'"
Der 120 Minuten lange Film kombiniert atemberaubende Landschaftsaufnahmen an den berühmtesten Big-Wave-Spots der Welt mit faszinierenden Surfszenen sowie unveröffentlichten Privataufnahmen.
In Interviews kommen zudem enge Weggefährten und Surf-Legenden wie Laird Hamilton und Maya Gabeira zu Wort. "ON THE WAVE" startet am 5. März in den Kinos.
Titelfoto: Bildmontage: BROADVIEW Pictures