Brendan Fraser kehrt in Paraderolle zurück! Auch dieser Hollywood-Star ist dabei
Los Angeles (USA) - Es ist eines der größten Hollywood-Märchen der vergangenen Jahre: das Comeback von Brendan Fraser (57)! Nun wird der Oscar-Preisträger sogar wieder in seine wohl ikonischste Rolle schlüpfen - die des Abenteurers Richard "Rick" O'Connell. Gemeinsam mit Rachel Weisz (44) steht er bald für den vierten Teil der "Die Mumie"-Reihe vor der Kamera.
"Die Mumie" machte Fraser 1999 weltberühmt. Mit "Die Mumie kehrt zurück" (2001) und "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" (2008) folgten zwei Fortsetzungen - nun steht fest: Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil wird es einen weiteren Mumie-Film geben!
Wie unter anderem das Branchenblatt Variety berichtet, soll der vierte Teil der Reihe im Mai 2028 in die Kinos kommen. Es gab bereits seit einiger Zeit Gerüchte, dass Fraser und Weisz wieder das Ehepaar O'Connell mimen könnten - doch mittlerweile sollen die beiden Hollywood-Stars ihre Verträge tatsächlich unterschrieben haben.
Über den Inhalt des von Universal produzierten Abenteuerstreifen ist bislang rein gar nichts bekannt. Regie sollen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett führen, die gemeinsam schon den fünften und sechsten Teil der "Scream"-Reihe gedreht haben.
Für Weisz, genau wie Fraser mit einem Academy Award ausgezeichnet, ist es die Rückkehr zu der Reihe, nachdem ihre Rolle im dritten Teil neu besetzt worden war. "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" hatte auch sonst nicht an die Erfolge der ersten beiden Filme anknüpfen können.
Brendan Fraser mit großem Hollywood-Comeback
Zum damaligen Zeitpunkt befand sich Frasers Karriere bereits in einer Abwärtsspirale. Nach großem Ruhm als Actionstar spielte der heute 57-Jährige in einigen Flops mit, war daraufhin immer weniger gefragt in Hollywood.
Doch mit seiner Darbietung in "The Whale" folgte 2022 das große Comeback - gekrönt von seiner Auszeichnung als bester Hauptdarsteller bei der Oscar-Verleihung 2023. Seitdem schwimmt der Schauspieler auf einer Welle des Erfolgs.
Dass er nun in seiner Paraderolle wieder auf die Leinwand kommt, dürfte in den Augen seiner Fans nur der folgerichtige nächste Schritt sein!
