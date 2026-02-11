Brendan Fraser kehrt in Paraderolle zurück! Auch dieser Hollywood-Star ist dabei

Los Angeles (USA) - Es ist eines der größten Hollywood -Märchen der vergangenen Jahre: das Comeback von Brendan Fraser (57)! Nun wird der Oscar-Preisträger sogar wieder in seine wohl ikonischste Rolle schlüpfen - die des Abenteurers Richard "Rick" O'Connell. Gemeinsam mit Rachel Weisz (44) steht er bald für den vierten Teil der "Die Mumie"-Reihe vor der Kamera.

Jahrelang war es ruhig um Brendan Fraser (57), nun ist er wieder in aller Munde. © dpa/PA Wire | Ian West

"Die Mumie" machte Fraser 1999 weltberühmt. Mit "Die Mumie kehrt zurück" (2001) und "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" (2008) folgten zwei Fortsetzungen - nun steht fest: Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil wird es einen weiteren Mumie-Film geben!

Wie unter anderem das Branchenblatt Variety berichtet, soll der vierte Teil der Reihe im Mai 2028 in die Kinos kommen. Es gab bereits seit einiger Zeit Gerüchte, dass Fraser und Weisz wieder das Ehepaar O'Connell mimen könnten - doch mittlerweile sollen die beiden Hollywood-Stars ihre Verträge tatsächlich unterschrieben haben.

Über den Inhalt des von Universal produzierten Abenteuerstreifen ist bislang rein gar nichts bekannt. Regie sollen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett führen, die gemeinsam schon den fünften und sechsten Teil der "Scream"-Reihe gedreht haben.

Für Weisz, genau wie Fraser mit einem Academy Award ausgezeichnet, ist es die Rückkehr zu der Reihe, nachdem ihre Rolle im dritten Teil neu besetzt worden war. "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" hatte auch sonst nicht an die Erfolge der ersten beiden Filme anknüpfen können.