Berlinale-Star verzaubert von der Hauptstadt: "Fühlt sich wie zu Hause an"

Berlin - Bei der Berlinale tummeln sich derzeit wieder jede Menge Stars in der Hauptstadt. Eine davon ist die Nachwuchsschauspielerin Tecla Insolia (22). Im Gespräch mit TAG24 erzählte sie, dass sie von Berlin besonders positiv überrascht gewesen sei.

Tecla Insolia (22) ist in Italien bereits als Popsängerin und Schauspielerin bekannt. © Britta Pedersen/dpa

Die 22-Jährige ist für ihren neuen Film "Vivaldi und Ich" das erste Mal in Berlin. "Ich denke, Berlin hat diese Art von Energie. Und die Leute genießen es so sehr", erklärte sie im Interview.

Für sie wirke die Stadt deutlich grüner und sonniger, als sie es erwartet hatte. "Und ich bin aus Italien. Ich brauche die Sonne, ich brauche das Meer", so die Schauspielerin.

Besonders ungewöhnlich sei für sie gewesen, dass sie in der Hauptstadt ankam und sich sofort sehr wohlfühlte, "ein bisschen wie zu Hause".

Mindestens genauso verblüfft war sie darüber, wie weitläufig Berlin ist. "Du kannst so viele Dinge tun. In meinem Kopf war Berlin klein", erzählte die junge Frau.