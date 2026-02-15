Film von Charli xcx feiert Berlinale-Premiere: Was steckt hinter dem Brat-Summer-Phänomen?

Berlin - Mit ihrem Album "Brat" hat Charli xcx (33) vor knapp zwei Jahren ein internationales Pop-Phänomen geschaffen, nun scheint sie diese Phase ihrer musikalischen Karriere hinter sich zu lassen.

Sängerin Charli xcx (33) war im Film "The Moment" als Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin beteiligt. © Christoph Soeder/dpa

"Brat" – ursprünglich das englische Wort für ein verwöhntes Gör – wurde bei Charli xcx zum Symbol für Selbstbewusstsein, Rebellion und Genuss. Dieses Lebensgefühl verbreitete sich schnell auf Social Media, wo Fans diskutierten, wie der Sommer einer echten "brat" aussehen würde. In Großbritannien ernannte das Collins Dictionary den Begriff schließlich zum Wort des Jahres.

Nun hat die Brat-Ära auch die Leinwand erreicht: Charli xcx spielt die Hauptrolle in der Mockumentary "The Moment", einer gewitzten, fiktionalisierten Dokumentation über sich selbst und den Versuch, den Hype des Brat Summer aus 2024 weiterzuleben.

Der Film feierte am Samstagabend seine Premiere auf der diesjährigen Berlinale. Darin zeigt sich Charli xcx auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, während die Musikindustrie versucht, das Phänomen weiterhin kommerziell auszuschöpfen.