"Backrooms": Der Internet-Mythos hinter dem gruseligen Kinohit

Netz - Seit wenigen Tagen läuft der Low-Budget-Horrorfilm "Backrooms" in den deutschen Kinos - und trifft bei vielen Zuschauern einen Nerv. Doch auf welchem psychologischen Phänomen basiert der Überraschungserfolg?

Renate Reinsve (38) in einer Szene des Films "Backrooms". © A24/Constantin Film/dpa

Wer schon einmal nachts durch eine verlassene Schule gelaufen ist oder einen stillen Hotelflur betreten hat, kennt das Gefühl: Diese Orte wirken vertraut - und gleichzeitig doch fremd. Genau diesen widersprüchlichen Eindruck beschreibt das Phänomen der liminalen Räume.

Der Begriff "liminal" geht auf das lateinische Wort "limen" ("Schwelle") zurück. Gemeint sind Übergangszonen wie Treppenhäuser, Korridore, Wartehallen und Einkaufszentren: Orte, die eigentlich für Bewegung und Durchgang gedacht sind, nicht für Aufenthalt.

Findet man sie menschenleer vor, sind sie ihrer Funktion beraubt - und stellen die Frage, warum sie überhaupt existieren. Es entsteht das Gefühl, sich zwischen zwei Welten zu befinden.

"Liminal Spaces" sind kein klassisches Horror-Genre, sie funktionieren eher psychologisch. Das Unbehagen entsteht nicht durch Monster oder Gewalt, sondern vielmehr durch die Irritation des Vertrauten. Unser Gehirn erkennt die Umgebung, kann aber die Situation nicht einordnen. Diese Spannung erzeugt einen Moment zwischen Nostalgie, Einsamkeit und potenzieller Bedrohung.

In den sozialen Medien entwickelte sich daraus ab etwa 2019 ein eigenes Internet-Phänomen. Auf Plattformen wie 4chan teilten zahlreiche Nutzer Fotos von verlassenen Schwimmbädern, Hotellobbys oder Bürogebäuden. Die Bilder wirkten wie Erinnerungen an Orte, die man nie besucht hatte - ein Effekt, der oft als "Anemoia" beschrieben wird.

Der bekannteste Ausdruck dieser Ästhetik sind die sogenannten "Backrooms" - Ausgangspunkt für den gleichnamigen Kinohit. Ein damals hochgeladenes Foto - hier auf Reddit zu sehen - zeigt einen fensterlosen Raum mit gelben Teppichböden, Kunstlicht und schief wirkenden Wänden. Dazu entstand die Idee, man könne durch einen Fehler in der Realität in ein endloses Labyrinth solcher Räume geraten.