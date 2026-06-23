Marlene Dietrich kehrt ins Kino zurück: Neue Lebensgeschichte über die Filmikone geplant

Berlin - Sie war eine der größten Filmikonen Deutschlands: Marlene Dietrich (†91). Jetzt soll Regisseurin Agnieszka Holland (77) das Leben der legendären Schauspielerin in einem neuen Biopic auf die Leinwand bringen.

Marlene Dietrich (†91) wurde vor allem in den 1930er- bis 1950er-Jahren zum internationalen Filmstar. © DPA

"Berlinweh" werde ein Biopic über eine "der schillerndsten und widersprüchlichsten Ikonen des 20. Jahrhunderts", teilte die Berliner Produktionsfirma X Filme Creative Pool mit. Die Regie soll Agnieszka Holland übernehmen, sie hatte zuletzt auch einen Film über den Schriftsteller Franz Kafka gedreht ("Franz K.").

"Marlene Dietrich war ein Geflecht aus Widersprüchen", teilte Holland mit. Sie sei ein Glamourstar gewesen und eine herausragende Schauspielerin, Sängerin und Soldatin, "eine selbstbezogene Egozentrikerin und zugleich eine loyale, großherzige Freundin und Liebende". Eine Kämpferin für Menschenrechte, voller Ängste und Unsicherheiten, und "eine Deutsche, die in den Augen vieler ihrer Landsleute zur Verräterin wurde".

Die Dreharbeiten sollen im Herbst 2027 beginnen. Wer Marlene Dietrich spielen soll, steht bisher nicht fest.

Der Film soll Dietrichs Leben nicht durchgehend linear erzählen, sondern in mehreren Schlüsselmomenten - 1937 in Paris, 1945 in Bergen-Belsen, 1960 in Tel Aviv und 1983 erneut in Paris.