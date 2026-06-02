Kinski zieht Star-Anwalt ins Boot: Jetzt droht Wim Wenders Klage

Berlin - Aus der Debatte wird ein Rechtsstreit! Der Streit zwischen Nastassja Kinski (65) und Regie-Legende Wim Wenders (80) eskaliert weiter. Nach tagelanger Empörung in der Filmbranche schaltet sie nun Star-Anwalt Christian Schertz (60) ein. Und der macht Druck.

Schauspielerin Nastassja Kinski (65) stößt eine rund zweiminütige Szene aus einem Film von 1975 sauer auf. © imago/Future Image

Wie Schertz ankündigte, werde man die laufende Woche noch abwarten. "Wenn uns nicht bestätigt wird, dass die Szene entfernt wird, werden wir klagen."

Als Grund gibt der Anwalt die Verletzung von Kinskis Persönlichkeitsrechten als Kind an.

Im Zentrum des Streits steht eine rund zweiminütige Szene aus Wenders' Film "Falsche Bewegung" (1975).

In einer nächtlichen Szene liegt die damals 13-Jährige lediglich mit einer Unterhose bekleidet auf einem Bett, ihr Oberkörper ist entblößt. Später wird eine sexuelle Begegnung mit einem deutlich älteren Mann angedeutet.

Für Kinski ist der Fall auch deshalb besonders emotional. "Falsche Bewegung" war ihr erster Kinofilm überhaupt, Wim Wenders ihr erster Regisseur.

In der "Süddeutschen Zeitung" sagte die Schauspielerin zuletzt: "Es war nun mal der erste Film, er war mein erster Regisseur und er hat mich nicht beschützt." Die Szene habe sie "mein Leben lang begleitet".