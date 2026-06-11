Fans hatten die Hoffnung schon verloren: Kult-Comedy kriegt doch noch einen dritten Teil!
Los Angeles (USA) - Als wahrscheinlich auch der letzte Fan es aufgegeben hat, auf eine Fortsetzung zu hoffen, gibt es dann doch noch eine: Die "Jump Street"-Filmreihe bekommt mehr als zwölf Jahre nach "22 Jump Street" einen dritten Teil! Ein großer Grund zur Freude dürfte dabei insbesondere eine Casting-Entscheidung sein.
Denn wie das Branchenportal Variety berichtet, sollen auch Jonah Hill (42) und Channing Tatum (46) wieder mit von der Partie sein und abermals ihre Rollen als (unfreiwillig) urkomische Undercover-Cops aufnehmen.
Als Morton Schmidt und Greg Jenko sorgten sie bereits 2012 und 2014 in "21 Jump Street" und "22 Jump Street" für Gelächter in den Kinosälen dieser Welt.
Die beiden Streifen waren zu ihrer Zeit die ersten Kinoadaption der US-Kultserie "21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer" (1987 - 1991) mit Johnny Depp (63), Peter DeLuise (59) und Co. in den Rollen der jungen Polizisten. Depp und DeLuise schlüpften im ersten Teil sogar erneut in ihre Serien-Charaktere.
Doch trotz finanziellem Erfolg und Kult-Status bei den Fans blieb es nach "22 Jump Street" lange ruhig um die Reihe. Immer mal wieder gab es Meldungen und Gerüchte zu einer möglichen Fortsetzung, doch spruchreif wurde diese nie.
Bis jetzt! Und nicht nur Hill und Tatum sollen zurückkehren...
"24 Jump Street": Nicht nur Jonah Hill und Channing Tatum sind wieder dabei
Auch O'Shea Jackson (56) alias Ice Cube feiert laut Variety sein Comeback als Polizei-Captain Dickson. Hill höchstpersönlich schrieb indes gemeinsam mit Meghan Malloy das Drehbuch. Der "The Wolf of Wall Street"-Star wird außerdem, genau wie Tatum, als Produzent in Erscheinung treten.
Auf dem Regiestuhl wird hingegen Rodney Rothman Platz nehmen. Er war als Drehbuchautor schon am zweiten Teil beteiligt und seitdem als Regisseur für Filme wie "Spider-Man: A New Universe" und "G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge" zuständig.
Neal H. Moritz, der zum dritten mal als Produzent mit an Bord sein wird, bestätigte "24 Jump Street" auf seinem Insta-Kanal, indem er ein Foto des fertigen Drehbuchs hochlud.
Darauf zu sehen der (vorläufige) Untertitel des Film: "Es hat so lange gedauert, das zu machen, das wir einen [Teil] überspringen mussten" - in Anspielung daran, wieso die Reihe nicht mit "23 Jump Street" weitergeht.
Wann "24 Jump Street" auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, wurde indes noch nicht bekannt. Aktuell scheint ein Kinostart erst im Jahr 2028 wahrscheinlich.
Titelfoto: Montage: Sony Pictures