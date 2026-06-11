Fans hatten die Hoffnung schon verloren: Kult-Comedy kriegt doch noch einen dritten Teil!

Los Angeles (USA) - Als wahrscheinlich auch der letzte Fan es aufgegeben hat, auf eine Fortsetzung zu hoffen, gibt es dann doch noch eine: Die "Jump Street"- Filmreihe bekommt mehr als zwölf Jahre nach "22 Jump Street" einen dritten Teil! Ein großer Grund zur Freude dürfte dabei insbesondere eine Casting-Entscheidung sein.

Jonah Hill (42) und Channing Tatum (46) in "22 Jump Street". © Sony Pictures

Denn wie das Branchenportal Variety berichtet, sollen auch Jonah Hill (42) und Channing Tatum (46) wieder mit von der Partie sein und abermals ihre Rollen als (unfreiwillig) urkomische Undercover-Cops aufnehmen.

Als Morton Schmidt und Greg Jenko sorgten sie bereits 2012 und 2014 in "21 Jump Street" und "22 Jump Street" für Gelächter in den Kinosälen dieser Welt.

Die beiden Streifen waren zu ihrer Zeit die ersten Kinoadaption der US-Kultserie "21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer" (1987 - 1991) mit Johnny Depp (63), Peter DeLuise (59) und Co. in den Rollen der jungen Polizisten. Depp und DeLuise schlüpften im ersten Teil sogar erneut in ihre Serien-Charaktere.

Doch trotz finanziellem Erfolg und Kult-Status bei den Fans blieb es nach "22 Jump Street" lange ruhig um die Reihe. Immer mal wieder gab es Meldungen und Gerüchte zu einer möglichen Fortsetzung, doch spruchreif wurde diese nie.

Bis jetzt! Und nicht nur Hill und Tatum sollen zurückkehren...