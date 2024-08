"Berlin Nobody" im Kino: Horror-Film über tödliche Sekte an der Spree

Berlin - Jordan Scott (47), Tochter der Regie-Legende Ridley Scott (86), verhilft der Hauptstadt in ihrem neuen Film "Berlin Nobody" zu schön-schaurigen Kino-Ehren. Ab dem heutigen Donnerstag ist der Thriller im Kino zu sehen.

Sophie Rois (63) überzeugt in "Berlin Nobody" mit einer eindringlichen Performance. © Julia Terjung/SquareOne Entertainment/dpa

Handfestes Horror-Kino aus Deutschland hat Seltenheitswert. Nach Welterfolgen zur Stummfilmzeit wie "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" (1922) kam in Sachen Grusel hierzulande kaum Bemerkenswertes heraus.

Schon allein deshalb verdient "Berlin Nobody" Aufmerksamkeit. Die US-amerikanisch-deutsche Koproduktion erzählt nämlich eine Schauergeschichte aus der deutschen Hauptstadt Berlin.

Stilistisch überzeugt das. Viele Szenen sorgen für Gänsehaut.

Die Story ist überschaubar: Am Anfang steht ein offensichtlicher Gruppenselbstmord in Berlin. Schriftsteller und Sozialpsychologe Ben (Eric Bana, 55, "Hulk") wird in die Aufklärung einbezogen. Zugleich versucht er, das konfliktgeladene Verhältnis zu seiner halbwüchsigen Tochter Mazzy (Sadie Sink, 22, "Stranger Things") auf die Reihe zu kriegen.

Dabei strauchelt er durch ein Gewirr aus Sektenunwesen, Lebensängsten und Ideologiemissbrauch. Zu allem Überfluss verliebt sich Mazzy auch noch in den zwielichtigen Martin (Jonas Dassler, 28).