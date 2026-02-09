Überraschende Tarantino-Fortsetzung: Brad Pitt kehrt in seiner Oscar-Rolle zurück

Los Angeles/Santa Clara (USA) - Mit dieser Fortsetzung hatte niemand gerechnet, jetzt gibt es überraschend endlich einen Trailer: Während einer Werbepause des diesjährigen Super Bowl hat Netflix den ersten Teaser zu "Die Abenteuer von Cliff Booth" veröffentlicht, der Fortsetzung von Quentin Tarantinos (62) Oscar-prämiertem Comedy-Drama "Once Upon a Time in Hollywood".

Leonardo DiCaprio (51, l.) und Brad Pitt (62) in "Once Upon a Time in Hollywood". © dpa/Sony Pictures Entertainment

Natürlich wieder mit dabei: Brad Pitt (62) als Stuntman Cliff Booth - in den Augen vieler seine ikonischste Rolle der letzten 15 Jahre, die ihm 2020 auch seinen ersten Schauspiel-Oscar als bester Nebendarsteller einbrachte.

Doch anders als in Tarantinos Film wird er in "Die Abenteuer von Cliff Booth" nicht nur den Sidekick zu Leonardo DiCaprios (51) Rick Dalton mimen, sondern selbst zum Protagonisten.

Im ersten, noch nicht auf Deutsch veröffentlichen Teaser ist Booth wieder im Setting des sich im Wandel befindenden Hollywoods zu sehen. Es gibt nackte Frauen, Mittelfinger, Waffen und fluchende Menschen - die aber alle über den gesamten Teaser hinweg durch neonfarbiges Gekritzel zensiert sind.

Booth trifft außerdem auf Elizabeth Debickis (35) Charakter, der im ersten Teil noch keinen Auftritt hatte. Dafür ist Timothy Olyphant (57) wieder mit dabei. Über einen Cameo von DiCaprio ist bislang noch nichts bekannt.