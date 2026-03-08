"Bridgerton"-Star erlebt unangenehme Fan-Begegnung auf Toilette

Los Angeles - Spätestens seit "Bridgerton" ist Nicola Coughlan (39) weltweit bekannt. Da kommt es immer mal wieder vor, dass sie von Fans angesprochen wird – auch in unangenehmen Situationen.

Nicola Coughlan (39) möchte nicht auf ihr Äußeres reduziert werden. © dpa/PA Wire/Lucy North

Eine "sehr betrunkene Frau" habe sie mal auf der Toilette angesprochen und ihr gesagt, dass sie die Netflix-Serie wegen Coughlans Körper geliebt habe, sagte die Schauspielerin der britischen Ausgabe der Modezeitschrift "Elle".

"Und sie fing an, über meinen Körper zu reden, und ich dachte nur: 'Ich will sterben. Ich hasse das so sehr.'"