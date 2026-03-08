"Bridgerton"-Star erlebt unangenehme Fan-Begegnung auf Toilette
Los Angeles - Spätestens seit "Bridgerton" ist Nicola Coughlan (39) weltweit bekannt. Da kommt es immer mal wieder vor, dass sie von Fans angesprochen wird – auch in unangenehmen Situationen.
Eine "sehr betrunkene Frau" habe sie mal auf der Toilette angesprochen und ihr gesagt, dass sie die Netflix-Serie wegen Coughlans Körper geliebt habe, sagte die Schauspielerin der britischen Ausgabe der Modezeitschrift "Elle".
"Und sie fing an, über meinen Körper zu reden, und ich dachte nur: 'Ich will sterben. Ich hasse das so sehr.'"
Für die 39-Jährige sei es "wirklich schwer, wenn man monatelang an etwas arbeitet, seine Familie nicht sieht, sich wirklich engagiert und es dann nur darauf ankommt, wie man aussieht", sagte Coughlan.
"Das ist so verdammt langweilig."
