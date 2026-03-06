Zurück ins Kino: Christopher Schmidt will Filmabende wieder zum Erlebnis machen
Hamburg - Über elf Jahre nach dem deutschen Kinostart lief am Donnerstagabend noch einmal "Magic Mike XXL" im Studio Kino Hamburg. Die Stripper-Komödie rund um Channing Tatum (45) markierte damit den Start einer neuen Eventreihe: "Filmabend mit Chris". Moderator Christopher Schmidt (32) ist beruflich viel auf Filmpremieren unterwegs und wollte jetzt mal seine eigene veranstalten, wie er im TAG24-Gespräch verriet. Und vor allem will er wieder mehr Menschen von der Couch ins Kino locken.
Und das nicht nur mit bewusst erschwinglichen Eintrittspreisen – ähnlich wie bei einem monatlichen Streaming-Abo –, sondern auch mit einem exklusiven Premieren-Erlebnis rund um den Film.
So traten am Donnerstag vor dem Filmstart zwei Tänzer aus dem Olivia Jones Nachtclub "The Bunny Burlesque" mit einer "spicy Performance" sowie die Sängerin Julia McCallion mit einem Cover von "Pony" auf.
In Zeiten von Streamingdiensten und Heimkino möchte Schmidt den Kinobesuch wieder zu etwas Besonderem machen und "nicht einfach nur einen Film auf die Leinwand projizieren".
Dabei will er "alte Klassiker" zeigen, die viele vielleicht schon wieder vergessen haben – oder nie die Chance hatten, sie auf der großen Leinwand zu sehen. Oder auch Streifen wie "Magic Mike XXL", den viele der Gäste am Donnerstag tatsächlich noch gar nicht kannten. Hamburg habe der Wahl-Berliner auch deshalb ausgewählt, weil es dort bislang kaum vergleichbare Reihen gebe.
Gleichzeitig sollen künftig Produktionen mit lokalem Bezug laufen, etwa "Der Goldene Handschuh", der sich gut mit einem Besuch in der gleichnamigen berüchtigten Bar auf der Reeperbahn verbinden lasse. Schmidt betont, dass Kino gerade in den heutigen Zeiten immer auch eine Möglichkeit sei, dem Alltag zu entfliehen und in eine ganz andere Welt einzutauchen.
Christopher Schmidt im TAG24-Gespräch:
Der nächste Star-Gast könnte Augustus Glupsch aus "Charlie und die Schokoladenfabrik" sein
Schmidts eigene Begeisterung fürs Kino begann früh – wenn auch mit gemischten Gefühlen. Sein erstes Kinoerlebnis war der Disney-Film "Flubber". "Da war ich fünf und weiß noch, wie ich nach der Szene, wo dieser Basketball durch den Raum geflogen ist, vor lauter Angst herausgerannt bin." Dennoch habe er über die Jahre eine "krasse Faszination" für Filme entwickelt.
Auch beruflich blieb er der Filmwelt treu. Als Mitarbeiter von Warner Bros. baute er unter anderem den deutschen TikTok-Kanal des Studios auf und knüpfte dabei ein breites Netzwerk in der Branche. Umso mehr freue er sich, dass das Studio Kino Hamburg sofort Feuer und Flamme für seine Idee gewesen sei.
Langfristig sollen auch Gäste aus den Filmen selbst Teil der Veranstaltungen werden.
Bei einer möglichen Vorführung von "Charlie und die Schokoladenfabrik" könnte beispielsweise der Darsteller von Augustus Glupsch, Philip Wiegratz, interviewt werden. Ein langjähriger Freund von Schmidt, der am Donnerstag extra aus Hannover angereist war.
"Uns verbindet die Liebe zu Filmen", so Wiegratz gegenüber TAG24. Der heute 33-Jährige stand mit zehn Jahren direkt für die Hollywood-Produktion zum ersten Mal vor der Kamera, bis er mit 18 Jahren seine Schauspielkarriere beendete. Noch heute verbinden viele seinen Namen mit der Rolle des Steve aus "Die Wilden Hühner".
Heute arbeitet der einstige Kinderdarsteller im IT-Projektmanagement, blickt aber immer wieder gerne zurück: "Das waren tolle Zeiten damals, auch wenn ich mir gewünscht hätte, älter gewesen zu sein, um es bewusster zu erleben." Die Zusammenarbeit mit Johnny Depp (62) beschreibt er bis heute als "surreal".
