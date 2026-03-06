Zurück ins Kino: Christopher Schmidt will Filmabende wieder zum Erlebnis machen

Hamburg - Über elf Jahre nach dem deutschen Kinostart lief am Donnerstagabend noch einmal "Magic Mike XXL" im Studio Kino Hamburg . Die Stripper-Komödie rund um Channing Tatum (45) markierte damit den Start einer neuen Eventreihe: "Filmabend mit Chris". Moderator Christopher Schmidt (32) ist beruflich viel auf Filmpremieren unterwegs und wollte jetzt mal seine eigene veranstalten, wie er im TAG24 -Gespräch verriet. Und vor allem will er wieder mehr Menschen von der Couch ins Kino locken.

Am Donnerstag stellte Christopher Schmidt (32) erstmals seine Eventreihe "Filmabend mit Chris" vor: "Das ist so surreal." © Tag24/Madita Eggers

Und das nicht nur mit bewusst erschwinglichen Eintrittspreisen – ähnlich wie bei einem monatlichen Streaming-Abo –, sondern auch mit einem exklusiven Premieren-Erlebnis rund um den Film.

So traten am Donnerstag vor dem Filmstart zwei Tänzer aus dem Olivia Jones Nachtclub "The Bunny Burlesque" mit einer "spicy Performance" sowie die Sängerin Julia McCallion mit einem Cover von "Pony" auf.

In Zeiten von Streamingdiensten und Heimkino möchte Schmidt den Kinobesuch wieder zu etwas Besonderem machen und "nicht einfach nur einen Film auf die Leinwand projizieren".

Dabei will er "alte Klassiker" zeigen, die viele vielleicht schon wieder vergessen haben – oder nie die Chance hatten, sie auf der großen Leinwand zu sehen. Oder auch Streifen wie "Magic Mike XXL", den viele der Gäste am Donnerstag tatsächlich noch gar nicht kannten. Hamburg habe der Wahl-Berliner auch deshalb ausgewählt, weil es dort bislang kaum vergleichbare Reihen gebe.

Gleichzeitig sollen künftig Produktionen mit lokalem Bezug laufen, etwa "Der Goldene Handschuh", der sich gut mit einem Besuch in der gleichnamigen berüchtigten Bar auf der Reeperbahn verbinden lasse. Schmidt betont, dass Kino gerade in den heutigen Zeiten immer auch eine Möglichkeit sei, dem Alltag zu entfliehen und in eine ganz andere Welt einzutauchen.