Von Leipzig nach Hollywood: Sandra Hüller spielt mit Ryan Gosling

Leipzig/Hollywood - Nach ihrer Oscar-Nominierung 2024 für "Anatomie eines Falls" erobert Sandra Hüller (47) jetzt Hollywood. Die Schauspielerin steht im Sci-Fi-Blockbuster "Project Hail Mary" ("Der Astronaut") an der Seite von Kanadier Ryan Gosling (45) vor der Kamera.

Aktuell sind Hüller und Gosling in Hollywood auf Promotour und witzeln mit dem Journalisten Mike, der sich als Astronaut verkleidet hat. © instagram/cosplaycorrespondent

Er spielt den Astronauten Ryland Grace, der allein im Weltall eine Mission erfüllen muss, um die Menschheit vom Aussterben zu retten. Hüller übernimmt die Rolle der ESA-Mitarbeiterin Eva Stratt, die eine führende Rolle rund um das Rettungsprojekt innehat.

Bei der Pressetour in den USA zeigen sich beide gut gelaunt, stilecht mit Sonnenbrille im Interview. Gosling gibt zu: "Ich habe auf die doppelten Sonnenbrillen gedrängt."

Hüller lacht: "Ich bin so glücklich, dass ich sie zum ersten Mal in meinem Leben in der Öffentlichkeit tragen darf. In Deutschland machen wir so was nicht."

Und mit Blick auf den Druck rund um das gefeierte Buch, in dessen Verfilmung sie mitspielen, zitiert Gosling Hüllers angebliches Lieblingszitat: "Druck macht Diamanten", woraufhin die Leipzigerin lachend sagt: "Ja, ich habe es irgendwo auf meinem Körper tätowiert und es stimmt einfach."