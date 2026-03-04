Von Leipzig nach Hollywood: Sandra Hüller spielt mit Ryan Gosling
Leipzig/Hollywood - Nach ihrer Oscar-Nominierung 2024 für "Anatomie eines Falls" erobert Sandra Hüller (47) jetzt Hollywood. Die Schauspielerin steht im Sci-Fi-Blockbuster "Project Hail Mary" ("Der Astronaut") an der Seite von Kanadier Ryan Gosling (45) vor der Kamera.
Er spielt den Astronauten Ryland Grace, der allein im Weltall eine Mission erfüllen muss, um die Menschheit vom Aussterben zu retten. Hüller übernimmt die Rolle der ESA-Mitarbeiterin Eva Stratt, die eine führende Rolle rund um das Rettungsprojekt innehat.
Bei der Pressetour in den USA zeigen sich beide gut gelaunt, stilecht mit Sonnenbrille im Interview. Gosling gibt zu: "Ich habe auf die doppelten Sonnenbrillen gedrängt."
Hüller lacht: "Ich bin so glücklich, dass ich sie zum ersten Mal in meinem Leben in der Öffentlichkeit tragen darf. In Deutschland machen wir so was nicht."
Und mit Blick auf den Druck rund um das gefeierte Buch, in dessen Verfilmung sie mitspielen, zitiert Gosling Hüllers angebliches Lieblingszitat: "Druck macht Diamanten", woraufhin die Leipzigerin lachend sagt: "Ja, ich habe es irgendwo auf meinem Körper tätowiert und es stimmt einfach."
Sandra Hüller hat sich in Hollywood etabliert
Für Hüller ist der Hollywood-Auftritt der nächste große Schritt einer außergewöhnlichen Karriere.
Die gebürtige Suhlerin, die lange am Theater in Leipzig und Bochum spielte, wurde international vor allem durch Filme wie "Toni Erdmann" und später "Anatomie eines Falls" bekannt. Für letzteren erhielt sie 2024 eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin – ein Meilenstein für die deutsche Schauspielerin.
Mit "Project Hail Mary" folgt nun der Sprung in ein großes Hollywood-Studio-Projekt. Der Film basiert auf dem Bestseller von Andy Weir, dem Autor von "Der Marsianer".
Regie führten Phil Lord und Christopher Miller. Gedreht wurde unter anderem in Großbritannien und den USA. Für Hüller ist es damit die bislang größte internationale Produktion ihrer Karriere.
Die Buchverfilmung startet am 19. März in den deutschen Kinos.
