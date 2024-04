Bridget Jones kehrt zurück - doch Fans sind empört: Er ist nicht mehr dabei!

Renée Zellweger (54) schlüpft noch einmal in ihre Rolle als Bridget Jones. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Sie machen's nochmal! Mehr als acht Jahre nach dem dritten Teil bekommt der beliebte Hollywood-Kassenschlager "Bridget Jones" die nächste Fortsetzung.

Schon im kommenden Jahr soll "Bridget Jones: Mad About The Boy" als vierter Teil der kultigen Filmreihe die Kinokassen erneut zum Klingeln bringen. Das hat die Produktionsfirma Working Title Films auf Instagram bestätigt.

Hauptdarstellerin Renée Zellweger (54) wird dafür ein weiteres Mal in ihre Parade-Rolle als tollpatschige Chaotin Bridget schlüpfen, die inzwischen jedoch in ihren Fünfzigern angekommen, Mutter von zwei Kindern - und zudem verwitwet ist.

So zumindest erzählt es der gleichnamige Roman von Autorin Helen Fielding (66), auf dem der Streifen basiert.

Und tatsächlich: Während Fans sich in Teil vier auf ein Wiedersehen mit Hollywood-Star Hugh Grant (63) in seiner Rolle als Schwerenöter Daniel Cleaver freuen dürfen, wird Colin Firth (63) alias Mark Darcy, dem Bridget am Ende des dritten Teils das Jawort gegeben hatte, nicht zurückkehren.

Gut möglich also, dass seine Figur tatsächlich den Filmtod sterben wird - was bei vielen Fans allerdings gar nicht gut ankommt.