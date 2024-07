Comeback dank Böhmermann: "Hallo Spencer"-Erfinder kämpft bei Premiere mit Tränen

Bei der Premiere von "Hallo Spencer - Der Film" steht Drehbuchautor Jan Böhmermann (43, r.) zusammen mit dem Puppenerfinder Winfried Debertin (71, l.) und den Schauspielern Achim Hall (83, 2.v.l) und Rainer Bock (69) im Arri-Kino. © Stefan Puchner/dpa

Bei der Weltpremiere von "Hallo Spencer - Der Film" auf dem Filmfest München kämpfte Winfried Debertin (71) mit den Tränen. Der Film habe "in vielerlei Hinsicht Therapeutisches gehabt", sagte er.

Denn er beruht in weiten Teilen auf seiner ganz persönlichen Geschichte, erzählt davon, wie der Serienerfinder (im Film gespielt von Rainer Bock) Puppen und Requisiten in einer leerstehenden Disco am Rand von Hamburg hortet und auf ein Comeback hofft.

Im echten Leben ist dieses Comeback nach fast einem Vierteljahrhundert Moderator Jan Böhmermann (43) zu verdanken, der das Drehbuch geschrieben hat und damit nun auch eigene Kindheitserinnerungen einbringt.

Der Film sei mit den Originalrequisiten von damals entstanden, sagte er bei der Premiere, die im Rahmen der Reihe "Neues Deutsches Fernsehen" stattfand. Auch viele Mitarbeiter aus dem Puppenspieler-Team von damals sind seinen Angaben zufolge auch in der Neuauflage wieder dabei.