"Der letzte Tanz": ARD zeigt Rosa von Praunheims Film über Schlager-Legende Rex Gildo

Berlin/München - Vor mehr als 50 Jahren brachte Regisseur Rosa von Praunheim (80) den bahnbrechenden Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" heraus. Jetzt illustriert er eine solch perverse Situation an einem sehr prominenten Beispiel: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (0.05 Uhr) zeigt das Erste seinen Film "Rex Gildo - der letzte Tanz".

Rosa von Praunheim (80) schaut in einem beeindruckenden Film hinter Rex Gildos Fassade. © Christoph Soeder/dpa

Der Film beginnt auf dem Münchner Ostfriedhof - dort, wo nicht Rex Gildo (1936-1999) auf dem Grabstein steht, sondern sein echter Name: Ludwig Hirtreiter. Erst im Tod, so scheint es, konnte er sein, wer er war.



Doch selbst an seinem Grab stehen drei in Tiefschwarz gekleidete, schluchzende Frauen, die wie die Nornen im "Ring des Nibelungen" über das Schicksal von ihrem Rex wachen und darüber, dass das Andenken an ihn so bleibt, wie sie es gern hätten: Sexy Rexy, der kein graues Haar hatte, dafür aber weiße Zähne, die mit den blauen Augen um die Wette strahlten. Und der alles war - aber sicher nicht schwul.

Die drei Frauen werden zum Sinnbild eines gesellschaftlichen Drucks, von dem Schlagerstar Gildo sich wohl zeit seines Lebens nicht lösen konnte. 1999 dann stürzte er aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung und starb wenige Tage später.

"Rosa von Praunheim erzählt ein Leben im gesellschaftlichen Kontext der alten Bundesrepublik und dem normativen Druck der Schlagerbranche", heißt es in der ARD-Ankündigung.