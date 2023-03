"Die Legende von Paul und Paula": Angela Merkels Lieblingsfilm wird 50

Im Filmmuseum in Potsdam steht eine nachgebaute Filmszene aus "Die Legende von Paul und Paula" mit Angelica Domröse (81) in der Hauptrolle. © Nestor Bachmann/dpa

Als Angela Merkel (68) vor einigen Jahren ihren Lieblingsfilm vorstellen sollte, entschied sich die damalige Kanzlerin für einen Liebesfilm. Allerdings nicht für irgendeine Romanze, sondern für einen Film, der auch vom Alltagsleben in der DDR erzählte: "Die Legende von Paul und Paula".

Seit dem Kinostart in der DDR sind nun 50 Jahre vergangen. Die Produktion mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder in den Hauptrollen lief am 30. März 1973 an, wie die DEFA-Stiftung in Berlin berichtet.

Nun gelingt es nicht vielen Filmen, ein halbes Jahrhundert so zu überstehen, dass man sie danach freiwillig noch gerne schaut. Manche Filme altern eher schlecht oder die Geschichte hat einem schlicht nichts mehr zu sagen. Der Chefin der DEFA-Stiftung, Stefanie Eckert, geht es mit "Paul und Paula" anders. Der Film behandle ein zeitloses Thema - es gehe um die Erfüllung von Glück und Liebe. Gleichzeitig gebe es eine Leichtigkeit in der Erzählweise, die ebenfalls noch aktuell sei.

Nach ihrer Einschätzung gibt es zwei Aspekte, die dazu geführt haben, dass der Film für manche zum Kultfilm wurde. Zum einen die Kompromisslosigkeit, insbesondere der Figur Paula. Sie habe es geschafft, Gefühle unmittelbar auszudrücken.

Schauspielerin Domröse übernahm den Part damals - sie verkörperte eine Frau, die mit großer Selbstverständlichkeit mehr wollte vom Leben. "Es muss doch noch was anderes geben als schlafen, arbeiten. Und wieder schlafen und arbeiten", sagt Paula im gelben Bademantel in einer Schlüsselszene. Im Film verliebt sie sich in den verheirateten Paul, gespielt von Glatzeder.