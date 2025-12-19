"Dinner for One" bekommt Spin-off: Amazon Prime enthüllt Vorgeschichte

"Dinner for One" ist echt TV-Kult. Amazon Prime zeigt nun die Vorgeschichte. TAG24 traf den Cast bei der Berlin-Premiere.

Von Laura Voigt

Berlin - Der Silvester-Klassiker "Dinner for One" ist eine echte TV-Legende. Nun zeigt Amazon Prime Video in "Miss Sophie" die Vorgeschichte. TAG24 traf den Cast bei der Berlin-Premiere und wollte wissen: Warum begeistert die Geschichte auch heute noch?

In der neuen Amazon-Prime-Serie schlüpft Alicia von Rittberg (32) in die Rolle der Miss Sophie, während Kostja Ullmann (41) Butler James verkörpert.
In der neuen Amazon-Prime-Serie schlüpft Alicia von Rittberg (32) in die Rolle der Miss Sophie, während Kostja Ullmann (41) Butler James verkörpert.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Es ist der Silvester-Sketch schlechthin: Butler James stolpert unentwegt über das Tigerfell und schenkt Miss Sophie ein Glas nach dem nächsten ein.

Doch warum können viele Menschen jedes Jahr erneut über den Kurzfilm lachen? "James ist so ein tragischer Held. Weil er immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, dadurch geht und sich einen rein bechert für Miss Sophie", meint Kostja Ullmann (41).

Auch der trockene englische Humor sei etwas, was die Menschen in Deutschland nicht kennen, so der Schauspieler. "Wir alle wollen am Jahresende abschalten. Man hat so viel erlebt und probiert (...), man sollte einfach mal lachen dürfen. Und da hat man die Garantie", erklärt Kostja.

Bei Hauptdarstellerin Alicia von Rittberg (32) sei "Dinner for One" eine feste Familientradition. "Die Menschen wollen einfach mal lachen, abschalten und sich etwas Unterhaltsames, vielleicht sogar völlig Sinnloses, reinziehen", betont die Schauspielerin.

Der Humor in dem Kurzfilm habe nicht nur einen bestimmten Ton, sondern würde auch eine bunte Mischung aus ganz verschiedenen Jokes bieten, so Alicia.

Das 1963 vom NDR aufgezeichnete "Dinner for One" ist eines der meist wiederholten Fernsehproduktionen der Welt
Das 1963 vom NDR aufgezeichnete "Dinner for One" ist eines der meist wiederholten Fernsehproduktionen der Welt  © Annemarie Aldag/WDR/NDR/dpa

Amazon Prime Video zeigt die Vorgeschichte von James und Miss Sophie

Die neue Serie von Amazon Prime Video zeigt die Vorgeschichte des Silvester-Klassikers "Dinner for One".
Die neue Serie von Amazon Prime Video zeigt die Vorgeschichte des Silvester-Klassikers "Dinner for One".  © Prime-Video, Frédéric Batier

Wie sah eigentlich das Leben von James und Miss Sophie vor diesem legendären, einsamen 90. Geburtstag aus? Die Serie beleuchtet die Vorgeschichte des Kultsketches und nimmt die Zuschauer mit in eine Zeit, in der Miss Sophie noch jung, voller Träume und Lebensfreude war.

"Man darf die Erwartung, dass es eine Fortführung von 'Dinner for One' ist, nicht haben", meint Alicia. Ansonsten sei man damit überfordert, dass die Figuren viel bunter, lauter und knalliger sind.

"Ich hoffe einfach, dass es Fans etwas hinzufügt und nicht nimmt", so die 32-Jährige.

"Ich glaube jeder, der sich schon mal gefragt hat, wer diese Männer sind, die da eigentlich noch am Tisch sitzen sollten, muss einschalten", erklärt Ullmann.

Titelfoto: Annemarie Aldag/WDR/NDR/dpa ; Prime-Video/Frédéric Batier

