Nach 50 Jahren Fernsehen: Oscar-Verleihung läuft bald bei YouTube

Los Angeles - Nach über 50 Jahren Fernsehen steht bei der renommierten Oscar-Verleihung ein großer Wandel an: Ab 2029 werden die beliebten Academy-Awards, die Filme und Künstler ehren, auf der Videoplattform YouTube ausgestrahlt.

Bei den Oscars werden Künstler und Filme in über 30 Preiskategorien geehrt. © Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch bekannt.

Bis zur 100. Verleihung im Jahr 2028 bleibt der US-Sender ABC weiterhin der Heimatsender der Oscars. Seit den 1970er-Jahren liefen die Awards dort regelmäßig im Fernsehen. Nun haben die Akademie und YouTube einen Fünf-Jahres-Vertrag für 2029 bis 2033 ausgehandelt.

Neben der Oscar-Verleihung selbst sollen künftig auch weitere Events wie die Verleihung der Ehren-Oscars oder Einblicke hinter die Kulissen live und kostenfrei für die rund zwei Milliarden Zuschauer verfügbar sein. Angaben zu den finanziellen Details des Vertrags wurden bislang nicht veröffentlicht.

