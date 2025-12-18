Nach 50 Jahren Fernsehen: Oscar-Verleihung läuft bald bei YouTube
Los Angeles - Nach über 50 Jahren Fernsehen steht bei der renommierten Oscar-Verleihung ein großer Wandel an: Ab 2029 werden die beliebten Academy-Awards, die Filme und Künstler ehren, auf der Videoplattform YouTube ausgestrahlt.
Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch bekannt.
Bis zur 100. Verleihung im Jahr 2028 bleibt der US-Sender ABC weiterhin der Heimatsender der Oscars. Seit den 1970er-Jahren liefen die Awards dort regelmäßig im Fernsehen. Nun haben die Akademie und YouTube einen Fünf-Jahres-Vertrag für 2029 bis 2033 ausgehandelt.
Neben der Oscar-Verleihung selbst sollen künftig auch weitere Events wie die Verleihung der Ehren-Oscars oder Einblicke hinter die Kulissen live und kostenfrei für die rund zwei Milliarden Zuschauer verfügbar sein. Angaben zu den finanziellen Details des Vertrags wurden bislang nicht veröffentlicht.
Filmpreis-Verleihung hofft auf Zuschauerwachstum
Die Akademie erhofft sich durch den Plattformwechsel eine steigende Zuschauerzahl. "Die Akademie ist eine internationale Organisation, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Arbeit einem möglichst großen weltweiten Publikum zugänglich zu machen", erklärten Akademie-Geschäftsführer Bill Kramer und Akademie-Chefin Lynette Holl Taylor.
Weiter hieß es in der Mitteilung: "Wir freuen uns sehr über die vielseitige globale Partnerschaft mit YouTube, das künftig die Oscars und unser ganzjähriges Akademieprogramm übertragen wird."
In diesem Jahr schalteten 19,7 Millionen Zuschauer ein. Die 98. Oscarverleihung wird am 15. März 2026 über die Bildschirme flimmern.
Titelfoto: Danny Moloshok/Invision/AP/dpa