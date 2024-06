Tribute-von-Panem-Star Donald Sutherland ist tot

Donald Sutherland ist der Vater von 24-Star Kiefer Sutherland. © Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Das meldet unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend unter Berufung auf seinen Agenten.

Auch sein weltbekannter Sohn hat den Todesfall bereits bestätigt. "Mit schwerem Herzen sage ich euch, dass mein Vater, Donald Sutherland, gestorben ist", schrieb der Schauspieler Kiefer Sutherland (57) auf X.

"Ich persönlich denke, dass er einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films ist. Nie von einer Rolle eingeschüchtert, gut, schlecht oder hässlich. Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat, und um mehr kann man nicht bitten. Ein gut gelebtes Leben", so der 57-Jährige.

Seit den 1960er Jahren hatte der fünffache Vater in über 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt - und dabei mit enormer Wandlungsfähigkeit jedes Genre bedient.