Emotionen, Triumphe und ein Schockmoment: So verlief der Deutsche Filmpreis 2025

Berlin - Am Freitag wurde der Deutsche Filmpreis , auch bekannt als die "Lola", zum 75. Mal in Berlin verliehen. TAG24 war dabei und weiß, was die Highlights, die Gewinner und die wichtigsten Themen des Abends waren.

Maria Ehrich (32, v.l.n.r.) kam als Nachhaltigkeitsbotschafterin des Deutschen Filmpreises, Alexandra Maria Lara (46) unterstützte ihren Mann Sam Riley (45) und auch Jessica Schwarz (48) hatte einen Auftritt. © Matthias Fischer/FISCHERPRESS (Bildmontage)

Die "Lola" zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche. 2025 war die Verleihung ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher Themen. Insbesondere dem Thema "Nachhaltigkeit".

Schauspielerin und Nachhaltigkeitsbotschafterin des Deutschen Filmpreises, Maria Ehrich (32), setze sich seit mehreren Jahren für umweltbewusstere Produktionsbedingungen ein. So verwende sie nur digitale Drehbücher und nutze Einwegprodukte am Set, wie sie im Interview mit TAG24 verriet. Beim Filmpreis habe sie sich für künstliche Pflanzen auf dem roten Teppich und vegetarisches Essen eingesetzt.

Dass bei vielen Darstellern Aufregung und Ungewissheit eine Rolle spielte, war schwer zu übersehen. So auch bei Jessica Schwarz (48), die an diesem Abend für eine kurze Gesangseinlage auf der Bühne stand. "Danach wird ein bisschen After-Show gefeiert. Ich bin heute so nervös, da bin ich froh, wenn ich nachher noch ein Weinchen trinken kann", so die Schauspielerin.

Laut dem Veranstalter waren rund 1700 Gäste geladen. Durch den Abend führte Schauspieler und Sänger Christian Friedel (46).

Mit zehn Nominierungen galt der Thriller "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München als Favorit beim Deutschen Filmpreis. Für die beste männliche Hauptrolle stand der Brite Sam Riley (45) ganz oben auf der Liste.

"Ich habe das irgendwie noch nicht verstanden und bin wahnsinnig aufgeregt", verriet er vorab. Seine Frau Alexandra Maria Lara (46) sei ihm an diesem Abend eine große Stütze. "Ich bin wahnsinnig stolz", so die Schauspielerin.